Gamarra responde a Ayuso que la ley no permite ilegalizar a Bildu pero exige a Sánchez que consulte a la Abogacía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que no se puede ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos tras haber consultado con su equipo jurídico, pero ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que consulte a la Abogacía para "resolver" esta cuestión y, de esta forma, saber si es posible o no abrir ese proceso de ilegalización.

Así se ha pronunciado después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya asegurado --en un desayuno informativo organizado por Europa Press-- que ella es partidaria de instar la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos. Pese a que la dirección del PP no contempla esa vía, la dirigente madrileña sostiene que se debería "intentar" porque la coalición abertzale no es "heredera de ETA" sino que "es ETA".

Al ser preguntada expresamente en varias ocasiones si la dirección del PP considera que ETA sigue viva y si considera que Bildu podría ser ilegalizado como plantea Ayuso, Gamarra ha admitido que han realizado consultas con sus "equipos jurídicos" y "consideran que no se incurriría en ese supuesto".

Sin embargo, ha recalado que quien debe "resolver" esta cuestión y pronunciarse al respeto es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y ha subrayado que "a quién le corresponde evacuar esa consulta y pedirle que se pronuncie" es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno no pregunte a la Abogacía del Estado y no le consulte si se incurre en ese supuesto", ha enfatizado.

Tras las declaraciones de Ayuso asegurando que ETA "sigue viva", la también portavoz del Grupo Popular ha subrayado que quedan "379 asesinatos y atentados terroristas sin resolver" y, por tanto, "queda todavía mucho por delante para el Estado de Derecho" para que pueda finalizarse la asunción de responsabilidades por parte de aquellos que formaron parte de una banda terrorista.

