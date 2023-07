Gamarra recalca que el PP no acepta lecciones de pactos del PSOE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este sábado que su partido no acepta lecciones de pactos del PSOE, después de que "haya pactado con EH Bildu, con independentistas como ERC y con los populistas, todo a cambio de estar en el poder".

La número uno de los populares riojanos en la candidatura al Congreso de los Diputados el 23 de julio ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en el homenaje a los mayores del hogar del jubilado de Lardero (La Rioja).

"El PSOE lleva días dando lecciones sobre la política de pactos en el país, lo que supone el mayor síntoma de que no acepta el resultado de las urnas, el cambio que se está produciendo en España y que el sanchismo tiene fecha de caducidad, el próximo 23 de julio", ha insistido.

Gamarra ha recordado que el PP ha apoyado a los socialistas para que tengan la Alcaldía de Barcelona y la de Vitoria, con el objetivo de que ni los independentistas ni Bildu estén en las instituciones.

"Esta la mayor demostración de que no somos lo mismo, de que no aceptamos ninguna lección en materias de pactos y, sobre todo, de que Alberto Núñez Feijóo no es Pedro Sánchez", ha subrayado.

Por otro lado, ha constatado en que el pasado 28 de mayo "España se tiñó de azul" tras las elecciones municipales y autonómicas "y la gran mayoría de las capitales están gobernadas hoy por el Partido Popular" y, además, más de 34 millones de españoles van a tener un gobierno en el que está el PP.

Ha agregado que esta ha sido "la primera parte del partido para derrotar al sanchismo y ahora queda jugar la segunda parte, el 23 de julio", en las elecciones generales.

"Todos los españoles tenemos la grandísima oportunidad de seguir tiñendo de azul el mapa de nuestro país y devolverle a España las políticas serias, sensatas y coherentes que merecen y que representa Núñez Feijóo", ha afirmado.