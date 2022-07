Gamarra da por hecho que el impuesto a bancos y energéticas repercutirá en los clientes: "Son las normas del mercado"

Ve en la alta inflación "la antesala de una cuesta de septiembre más dura" y certifica el "fracaso" de las "tiritas" económicas de Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dado por hecho que el nuevo impuesto a la banca y las energéticas que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez repercutirá en los consumidores, ya que, según ha recalcado, "las normas del mercado son las normas del mercado". Además, ha advertido de que la elevada inflación es la "antesala de una cuesta de septiembre mucho más dura".

"Hoy lo único que tenemos son tiritas que nos llevan al fracaso", ha afirmado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press, donde se ha quejado de que el Gobierno no haya aceptado las propuestas económicas de Feijóo, como la deflactación de la tarifa del IRPF, con las que busca "arrimar el hombro para que a los españoles les vaya mejor".

LOS NUEVOS IMPUESTOS

Gamarra no tiene dudas de que los dos nuevos impuestos "repercutirán en los españoles como consumidores", pese a que la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos intenta disuadir de esa posibilidad.

"Esto ya lo hemos vivido", ha argumentando, señalando que "cuando se introdujo el impuesto de transmisiones y todo lo que tenía que ver con las hipotecas el Gobierno dijo que no se iba a repercutir a los consumidores, y se repercutió". "Las normas del mercado son siempre las normas del mercado", ha resumido.

Además, ha hecho hincapié en que "el camino no es crear impuestos y subir impuestos" y ha acusado a Sánchez de hacer "populismo para querer despistar", al asumir "la política económica" de Unidas Podemos.

"El camino no es la creación de otros impuestos a sectores económicos que ya pagan impuestos y pagan unos impuestos superiores a los que tiene que ver con otros sectores", ha explicado, avisando de que los expertos ya han advertido de que el nuevo impuesto puede llevar "a una reducción del crédito" y, por tanto, "tener un impacto negativo en las economías domésticas" y en el tejido económico y empresarial.

LA INFLACIÓN SUPONE MÁS DESIGUALDAD

Ante la subida de la inflación --el IPC se ha disparado en julio hasta el 10,8% por electricidad y alimentos, su nivel más elevado desde 1984--, Gamarra ha asegurado que está "claro" que si los precios siguen subiendo de "una manera galopante", como está sucediendo, se confirma que las medidas del Gobierno "no están funcionado" y son un "fracaso que está empobreciendo cada día más a los españoles".

"Este dato lo que refleja es que los españoles son casi un 11% más pobres de lo que lo eran hace un año y esto afecta fundamentalmente a quien más dificultades tiene y menos tienen, con lo cuál significa también más desigualdad", ha declarado Gamarra.

Al ser preguntada si cree que a la vuelta del verano el malestar se puede empezar a notar en la calle, la dirigente del PP ha señalado que "sin duda alguna ese dato es la antesala de una cuesta de septiembre mucho más dura para los españoles que hace un año y, por tanto, más dificultades con un Gobierno que no toma ninguna medida que haga que los españoles puedan al final estar un poco mejor".

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que un Gobierno "responsable" debería dedicarse a aprobar "soluciones" como la deflactación de la tarifa del IRPF que ha planteado su partido en los tramos inferiores a 40.000 euros. "Se niegan a hacerlo para todos los españoles mientras sí que lo apoyan en el País Vasco y Navarra", ha criticado.

UN "ESPEJISMO" EN LOS DATOS SOBRE EL PARO

Ante la bajada del paro en 255.300 personas hasta junio, Gamarra ha subrayado que en este trimestre se incorporan dados relativos a la Semana Santa y el inicio del verano y "siempre" ha habido crecimiento del empleo por la "propia estacionalidad" y por "sectores económicos que tienen mucho peso en la economía, como el turismo".

Gamarra ha dado la "bienvenida" a cualquier empleo que se cree, pero ha recalcado que "la realidad es que España es el país europeo con más paro juvenil, con más paro femenino y con más paro en términos generales".

"Por tanto, no vamos en la senda del camino correcto. Y no hay que olvidar que de los 27 países de la UE, somos de los cuatro que todavía no se han situado en el crecimiento que teníamos prepandemia", ha enfatizado, para añadir que España "está peor" y se debe a políticas económicas que no son "las acertadas y están fracasando".

Al ser preguntada si el PP mantiene que el Gobierno maquilla las cifras del paro por los fijos discontinuos, ha subrayado que "lo que está claro es que ahí hay un espejismo", dado que "por imperativo legal ha desaparecido el contrato temporal y se ha transformado en el fijo discontinuo". A su juicio, de esa forma "se crea una distorsión de la realidad" y el "el Gobierno está jugando a confundir".