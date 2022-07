Gamarra pide a Sánchez que deje de buscar "enemigos que no existen" cuando habla de poderes ocultos: "El problema es él"

No aclara si el PP apoyará el decreto anticrisis del Gobierno pero aconseja al Ejecutivo dejarse "ayudar" incorporando medidas del PP

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de buscar "enemigos que no existen" y de hacerse "trampas en el solitario" tras sus declaraciones asegurando que hay poderes "oscuros" que buscan derrocarle porque, según ha subrayado, "el problema es él" mismo y sus políticas "que no funcionan".

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene "un desgaste impresionante" y "cada día menos respaldo social" De hecho, ha indicado que no hay más que "salir a la calle y preguntar en cualquier bar, cafetería o parque y testar cómo está la sociedad española".

"El presidente del Gobierno no se da cuenta de que el problema es él. Y empieza a ver enemigos que no existen, buscando otros culpables, pero el culpable es única y exclusivamente él", ha declarado Gamarra al ser preguntada expresamente cómo valora las últimas declaraciones de Sánchez advirtiendo de que hay unas fuerzas ocultas que maniobran para echar a la izquierda y en las que sitúa a la derecha.

En este sentido, la 'número dos' del PP ha aconsejado a Sánchez que "no se haga trampas al solitario" porque sus últimas afirmaciones "lo único que buscan es tensar todavía más el clima político en España". "Con nosotros que no cuenta para eso porque España lo que necesita son propuestas, soluciones y centrarse en los problemas de los españoles", ha manifestado.

EL DECRETO ANTICRISIS LLEGA "TARDE" Y ES "INSUFICIENTE"

Por eso, ha insistido en pedir a Sánchez que "deje de buscar enemigos invisibles porque "el problema es él y sus políticas que no funcionan". En este punto, ha dicho que con una inflación del 10,2% lo que debería hacer es "dejarse ayudar" por el PP en vez de "pensar que todo el mundo está contra él".

"Escuche las propuestas positivas que le ha hecho llegar Feijóo como deflactar el IRPF para que la clase medida española pueda llegar a fin de mes en mejor situación que la que tiene actualmente, o pensar que no puede mantener un Gobierno con 22 ministerios cuando los españoles no pueden llegar a fin de mes".

Al ser preguntada si el PP apoyará el decreto de medidas económicas del Gobierno contra la inflación, Gamarra no ha aclarado el sentido de su voto pero ha subrayado que las propuestas del Gobierno llegan "tarde y son insuficientes". Por eso, ha recalcado que el Gobierno debe "dejarse ayudar" por el PP, que plantea más medidas.

Gamarra se ha quejado de que su partido "no ha recibido una sola llamada" ante ese decreto anticrisis y ha criticado que al Ejecutivo "lo único que le preocupe" es si el Grupo Popular lo va a apoyar o no. A su entender, se trata de sentarse a negociar para "mejorar" ese real decreto, algo que tiene "mucho más que ver con un sí, un no o una abstención".

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Gamarra ha confirmado que será ella la que subirá a la tribuna de oradores del Congreso para dar la réplica a Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación, pero ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a esta cita parlamentaria, que no se celebra desde hace siete años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estamos trabajando intensamente en equipo entre todos para que en ese debate esté presente la realidad de España y de los españoles", ha afirmado la dirigente 'popular' en relación con ese debate de política general que se celebrará en la Cámara Baja los días 12, 13 y 14 de julio.

Ante el hecho de que los sondeos recojan una subida del PP por el llamado 'efecto Feijóo', Gamarra ha señalado que están "en una nueva etapa, en la que el PP está creciendo con un proyecto que, ante el desgaste que tiene el Gobierno", "consolida una alternativa".

Gamarra ha recordado que su partido tuvo que tomar decisiones en el ámbito interno --en alusión a la crisis que estalló en febrero y que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado-- y ha subrayado que "hoy" pueden ofrecer ya "una alternativa al peor Gobierno que ha tenido en toda su democracia y en el peor momento posible".

DICE QUE EL PP HA "RECONECTADO" CON LOS ESPAÑOLES

Al ser preguntada si cree que se frenado la fuga de votos a Vox por la salida de Pablo Casado, ha indicado que, una vez que han "resuelto de una manera rápida y eficaz" su crisis interna, los españoles han podido ver que la prioridad del partido son sus problemas.

"Eso nos ha permitido reconectar con todos ellos con un proyecto sólido y lo que busca es que en un momento tan crítico para sus vidas sepan que hay esperanza y hay futuro porque hay alternativa para un Gobierno que se desmorona", ha proclamado, para añadir que los resultados en Andalucía confirman que los españoles ven en el PP una alternativa "moderada y centrada" a la que se pueden sumar.

En cuanto a si la dureza y la crispación en el discurso del PP de Casado era un error de estrategia, Gamarra ha asegurado que "cada momento tiene su contexto" y ha añadido que "han ocurrido cosas graves en los últimos tiempos en España que han exigido discursos duros".

"Pero ahora otro momento, con una inflación disparada, con una situación durísima para los españoles, con un otoño que todo el mundo coincide que va a ser especialmente duro y que exige medidas económicas. Eso hace que el PP esté únicamente centrado en las soluciones a los problemas de los españoles, algo que aprecian y lo aceptan", ha manifestado.

Al ser preguntada si ella misma ha suavizado su discurso en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha afirmado que ella "siempre ha sido una política moderada" y ha añadido que ha podido ser en algún momento "más dura en el lenguaje" pero sin caer en el insulto y la descalificación. "Creo que soy exactamente la misma", ha aseverado.