Gamarra pide al PP "redoblar esfuerzos" contra la amnistía: "No hay relato que tape la tropelía que quieren cometer"

Avisa que el PP dará "todas las batallas" y cree que la amnistía será un problema jurídico para los propios partidos que la impulsan

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este martes al PP "redoblar esfuerzos" para "llegar a todo el mundo" y explicar lo que significa la amnistía, al tiempo que ha advertido al PSOE de que "no hay relato que vaya a tapar la tropelía que se quiere cometer" para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En la inauguración de las jornadas parlamentarias organizadas por el Grupo Popular en el Congreso bajo el título 'Frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', Gamarra ha criticado que se esté negociando la investidura "secreta" y "clandestinamente fuera de España" con un "prófugo de la Justicia", Carles Puigdemont, un hecho que "humilla a quien la lleva a cabo", en alusión a Sánchez.

"Si algo está quedando claro es que el Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez ha decidido hacer de España una anomalía democrática y esa anomalía democrática viene de la mano de someter la gobernabilidad de nuestro país a los partidos que quisieron romper nuestra convivencia democrática en el año 2017 imponiendo una amnistía que no ha sometido a las urnas", ha manifestado.

DICE QUE EL PP NO VA A PERMANECER "CALLADO"

Tras asegurar que la amnistía va también en contra del Estado de derecho y "la dignidad democrática", ha indicado que el PP quiere explicar a la sociedad "lo que está ocurriendo frente a las oscuras negociaciones de Sánchez, Puigdemont y Junqueras" y "alzar la voz como partido político mayoritario en España".

En este punto, la dirigente del PP ha avisado que frente a "los intentos de silenciarles", el PP no va a "permanecer callado ni quieto". "Vamos a seguir defendiendo la separación de poderes y vamos a seguir defendiendo la buena salud democrática de nuestro país", ha añadido.

Gamarra ha asegurado que "desde la irrupción de la última ola populista, a mediados de la década pasada, hay quienes han querido reducir la política única y exclusivamente a la batalla de relatos". Sin embargo, ha recalcado que la política es "otra cosa" y eso es lo que el PP quiere reivindicar con estas jornadas.

Así, ha indicado que con estas jornadas no quieren elaborar un "relato frente al aluvión de mentiras, incumplimientos" o "manipulaciones dialécticas" por parte de Sánchez y sus socios sino analizar con "objetividad y rigor" la amnistía y las implicaciones que tiene.

"No hay relato que vaya a tapar la tropelía que se quiere cometer, porque frente a la verdad no hay posible relato, pero ésta debe conocerse, debe exponerse y debe explicarse y eso es lo que nosotros queremos hacer desde la responsabilidad de lo que significa ser el primer grupo parlamentario en esta Cámara", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que deben "redoblar esfuerzos" para "llegar a todo el mundo" y "a todos los foros y espacios" para explicar esa amnistía a los hechos que se produjeron a partir de 2017, dado que, a su juicio, esa medida supone la "quiebra en el principio básico de igualdad que sustenta el Estado de Derecho".

"ANULA LA SEPARACIÓN DE PODERES"

Además, ha recalcado que supone "una quiebra del Estado de Derecho porque desautoriza las actuaciones de la Justicia y anula la separación de poderes". Y ha advertido de que "será un problema jurídico para todos los españoles pero también para los propios partidos que la impulsan, porque su eficacia jurídica está por ver, mientras que el daño a la convivencia ya se está produciendo".

A su entender, con Pedro Sánchez lo que se ha producido "es un retroceso de cinco años" porque en el año 2017 el Estado "actuó precisamente para preservar la convivencia dentro del marco constitucional" y el "autogobierno".

Según Gamarra, el hecho de que "un aspirante a la Presidencia de un gobierno europeo haya decidido subastar el Estado" y "privilegiar a delincuentes" da una "muestra de la degradación institucional a la que el PSOE está sometiéndose a sí mismo y quiere someter a España".

Gamarra ha insistido en que la sociedad española "no se resigna, no se conforma ni está callada" ante lo que está sucediendo, al tiempo que ha reiterado que el PP actuará para frenarla. "Por nosotros esto no va a quedar sino que daremos todas las batallas", ha garantizado.

DENUNCIA LA "PARÁLISIS INJUSTIFICABLE" DEL CONGRESO

Gamarra ha justificado estas jornadas asegurando que el PP no quiere "resignarse a la parálisis injustificable" de la actividad del Congreso. "El Gobierno sabemos que está en funciones, pero el Congreso no lo está, sino que tiene plenas funciones desde que nos constituimos el pasado mes de agosto", ha resaltado.

En este sentido, la secretaria general de los 'populares' ha criticado que Sánchez haya "decretado que el Congreso permanezca cerrado hasta que se aclare si él continúa siendo el presidente del Gobierno de España o no".