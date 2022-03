Gamarra pide "máxima unidad" con Feijóo para un liderazgo fuerte y marca distancias con Vox: "Están en el extremo"

Dice que España "necesita un gobierno diferente" al de Sánchez: "Para eso vamos a estar todos y se va a contar con todos"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y nueva coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha apelado a la "máxima unidad" en torno a Alberto Núñez Feijóo porque, a su juicio, lo que necesita el partido en este momento es un "liderazgo fuerte", que, a su juicio, "va a contar con todos". Dicho esto, ha marcado distancias con Vox, un partido con el que hay "claras diferencias".

"¡Hombre, en el extremo están!", ha exclamado Gamarra, al ser preguntada si comparte las declaraciones del eurodiputado y presidente del comité organizador del PP del congreso de abril, Esteban González Pons, definiendo a la formación de Santiago Abascal como un partido de "extrema derecha".

En sendas entrevistas en TVE y Telemadrid, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha afirmado que Vox "no es el PP y hay "muchísimas diferencias" entre ambos, independientemente de que haya votantes de ese partido que en su día apoyaron al Partido Popular. Ahora, ha proseguido, esperan "convencerles para que vuelvan a confiar" en el PP.

Así, ha destacado que Vox está "mucho más a la derecha" que el PP, con planteamientos y principios muy diferentes. "No son un partido que crea en el Estado de las Autonomías, no son europeístas, nosotros defendemos sin ningún tipo de fisuras la lucha contra la violencia de género, la lucha contra el cambio climático. Es decir, hay grandes diferencias entre ellos y nosotros que nos sitúan en un marco distinto desde el punto de vista ideológico", ha apostillado.

La portavoz del PP en el Congreso ha puesto el objetivo en esos votantes en Vox que apoyaron en su día al PP. "Los convenceremos y con persuasión y con ilusión haremos que vuelvan a creer en nuestro partido", ha dicho.

UNIDAD "EN TORNO A UN LIDERAZGO FUERTE"

Tras agradecer a Feijóo el paso "generoso" que ha dado, Gamarra ha admitido que lo que necesitan en este momento es la "máxima unidad en torno a un liderazgo fuerte". "Eso seguro que va a ser la reflexión que vamos a hacer entre todos y que nos llevará a la mejor decisión que podamos tomar", ha apostillado.

En cualquier caso, ha admitido que cualquier afiliado que cuente con el apoyo de 100 avales puede concurrir al proceso congresual que ha abierto el PP y que culminará en el congreso extraordinario que se celebra en Sevilla los días 1 y 2 de abril.

Gamarra ha señalado que ahora el PP se "reactiva" para una "nueva etapa, superando" la situación que han vivido en los últimos tiempos y se ha mostrado convencida de que van a salir "fortalecidos", con "ilusión" y con "un único objetivo: no fallar a España ni a los españoles porque necesitan de manera rápida una alternativa a un mal gobierno, que es el de Pedro Sánchez".

Al ser preguntada cómo van a cerrar heridas tras esta profunda crisis interna, Gamarra ha señalado que en el PP caben "absolutamente todos" y que el objetivo debe ser la unidad. "No me cabe ninguna duda de que vamos a estar todos a la altura de las circunstancias porque esto no es una cuestión personal de cada uno sino que hay que dar respuesta al interés general que tiene España", ha declarado, para recalcar que el país necesita "un Gobierno diferente" al de Sánchez.

En cuanto a si Feijóo estará abierto a pactos de Estado, Gamarra ha asegurado que el PP es un partido de Estado y asume sus responsabilidades cuando toca como, según ha dicho, se ha visto en la guerra en Ucrania, pero ha recalcado que también Pedro Sánchez "tiene que cambiar" y "pensar de otra manera para poder alcanzar acuerdos en los que al PP siempre va a encontrar si él quiere".