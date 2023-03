Gamarra (PP) pide la dimisión de la ministra de Igualdad y una comisión de investigación del 'caso Mediador'

La secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del 'solo sí es sí', "algo inadmisible en un país como el nuestro". También ha reclamado una comisión de investigación por la trama del llamado 'caso Mediador'.

Gamarra ha participado este domingo en el acto de presentación de la candidatura a la Alcaldía de Teruel de la 'popular' Emma Buj, junto al presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, así como otros cargos de la formación.

En su intervención, Cuca Gamarra ha lamentado que el balance de cada semana de actividad política está caracterizado por los mismos elementos, "líos, chapuzas, descalificaciones y señalamiento", mientras los problemas de la gente "quedan apartados y sin resolver". Ha opinado que la política del Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, "pasa por una fase de descomposición y degeneración", y "no da más de sí".

La próxima semana, ha explicado la secretaria general del PP, "será simbólica porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero no la encaramos de manera gratificante". En esta línea, ha criticado que cuando Sánchez llegó al Gobierno, España ocupaba el puesto cinco en el ránking de países con mayor nivel de bienestar para las mujeres, "y años después estamos en la posición 14, dando pasos atrás".

Además, ha manifestado que los españoles sienten "indignación y bochorno" ante hechos como la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', "que no se rectifica ni se piden disculpas por sus efectos"; pero también por la trama del 'caso Mediador', "que supone la vuelta de drogas y prostitución de mujeres".

"Desde el PP queremos dejar claro que las cosas pueden ser de otra manera, porque hay una actitud distinta ante el feminismo, tratando de que sea motivo de unión e igualdad, algo compartido por todos", ha ofrecido Cuca Gamarra, argumentando que cuando se entiende "como un eslógan o una pancarta no se le dedica el tiempo necesario".

Ha enfatizado en que "nadie ha asumido responsabilidades" por la ley de 'solo sí es sí', a pesar de que los 'populares' advirtieron de los posibles efectos de su aplicación. "Sánchez quiso seguir adelante, porque para él era más importante mantener el apoyo de una parte del Gobierno que los efectos que pudiese tener en las víctimas de agresiones sexuales", ha sostenido.

"Los hechos han demostrado nuestra advertencia, pero hasta ahora no han hecho absolutamente nada, sino que se sigue aplicando un Código Penal con más beneficios para los agresores sexuales que el anterior", ha aseverado Gamarra, cifrando en más de 720 los delincuentes sexuales beneficiados por la norma y e 74 los excarcelados.

Ha apostillado: "El tiempo sigue pasando y los agresores sexuales cometen delito tras los que se acogen a un Código Penal que Sánchez no ha querido rectificar". La ministra de Igualdad, Irene Montero, "sigue en el cargo una semana más y esto no debiera admitirse en un país como el nuestro".

Igualmente, ha considerado inadmisible que Montero "siga sentada en el Consejo de Ministros", mientras se opone a corregir el Código Penal para que no beneficie a los agresores sexuales por encima de las víctimas. "Las españolas no se merecen a esta mujer como ministra de Igualdad", ha zanjado.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno de España que Irene Montero "no se siente en el Consejo de Ministros", porque no ha pedido disculpas y se opondrá a una reforma legislativa. "Esto no puede admitirse", ha remarcado.

'CASO MEDIADOR'

Por otra parte, se ha referido a la trama del 'caso Mediador', "que recuerda a la páginas más oscuras de la corrupción en España, con Roldán o los ERE de Andalucía, porque se habla de mordidas, drogas y mueres prostituidas".

Es un caso que afecta al PSOE y al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, y a través de ellos --ha continuado-- pone en tela de juicio "la imagen y la credibilidad" de las instituciones españolas.

En este sentido, Cuca Gamarra ha reclamado una comisión de investigación "para defender la honorabilidad de las instituciones y de ser diputado en España", porque todos los hechos que han salido a la luz han ocurrido en las dependencias del Congreso, con un diputado socialista como supuesto cabecilla.

"No entendemos que el PSOE no apoye la investigación y tampoco lo hagan sus socios en el Gobierno de España, ya que por delante de todo tiene que estar la honorabilidad de las instituciones", ha señalado la dirigente 'popular', afeando que los socialistas no hagan pública la identidad de los implicados. "¿A quién están tapando?", ha planteado.

Ha celebrado que la juez quiera seguir investigando qué asuntos se abordaban en las cenas "y los españoles tienen derecho a saber quiénes eran y a recibir explicaciones". No obstante, ha apostillado Gamarra, "aunque el PSOE lo quiera tapar, todo se sabrá, que no les quepa ninguna duda".

LEY DE PARIDAD EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Asimismo, Gamarra se ha referido al anuncio realizado este sábado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que el próximo Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley para la representación paritaria en los centros de decisión que obligará a cumplir con esta cuota para la formación del propio Ejecutivo.

"Mucho cargo de conciencia tiene Sánchez por la ley de 'solo sí es sí' y la trama relacionada con el 'Tito Berni' para recurrir al cajón de la propaganda y el marketing e imponer la paridad", ha expresado la secretaria general del PP. "¿Qué hacemos allí dónde somos más del 50 por ciento de mujeres? ¿Nos vamos?", ha añadido.

En este sentido, Gamarra ha señalado como ejemplo el equipo de gobierno de Zaragoza, PP-Cs, liderado por Jorge Azcón, apuntando que las mujeres son mayoría. "Esta medida merece una reflexión y recomiendo a Sánchez que más que regular la paridad en el Consejo de Ministros lo reduzca, porque lo pagamos todos", ha anotado.

Además, ha ironizado: "Le sugiero una reducción garantizando la paridad, porque puede eliminar el mismo número de ministerios con malos ministros que con malas ministras. Así que con este criterio puede empezar a reducir su gobierno, aunque le quede poco tiempo".

Por otro lado, ha enunciado que en lugar de exigir paridad en los consejos de administración de las empresas "sería bueno que les apoyase y dejase de señalarles", aportando seguridad jurídica para que las compañías puedan seguir creciendo en España.

"De nada vale su anuncio sobre paridad si la ley del 'solo sí es sí' beneficia a más de 720 agresores sexuales y permite excarcelar a otros tantos y si aprueba una ley trans que afecta a las políticas de igualdad de las mujeres, o si el PSOE tapa y no investiga una trama de corrupción con mujeres prostituidas", ha subrayado Gamarra.

Ha reprobado que, además, ello se enmarca en un partido --PSOE-- que lleva por bandera abolir la prostitución, "pero tapa una trama con mujeres prostituidas porque hay cargos de su formación". "No vale proclamarse el Gobierno más feminista de la historia si tus leyes son las que más daño han hecho a las mujeres españolas en nuestra historia".