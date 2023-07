Gamarra pide no bloquear que Feijóo sea presidente, "algo difícil pero necesario"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a otras fuerzas políticas que "no se bloquee" la posibilidad de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno, aunque ha considerado que "es algo difícil, pero necesario".

Gamarra, diputada electa por el PP de La Rioja, ha intervenido en la Junta Directiva de los populares riojanos, donde ha señalado que "garantizar la estabilidad supone, con este mapa de España (tras las elecciones del pasado 23 de julio), que esté al frente del Gobierno el PP".

"El mapa de las elecciones ha dejado clara la voluntad de los españoles, que no es que gobierne Pedro Sánchez", ha subrayado Gamarra, para quien, frente al PP, "solo existe la opción del bloqueo, que sería repetir las elecciones o que gobierne el PSOE con quienes quieren llevar a España a la ingobernabilidad".

Por eso, "no sé que celebraba el PSOE el domingo" tras conocerse el resultado de los comicios, "porque perder las elecciones no creo que sea lo que hay que celebrar" y, "en vez de eso, deberían haber felicitado a quien ganó las elecciones y todavía no lo han hecho", en referencia al PP y a Núñez Feijóo.

El 23 de julio, ha dicho, "quedó clara la voluntad de los españoles" con el triunfo de los populares en la mayoría de comunidades autónomas, circunscripciones provinciales y ayuntamientos.

"El PP ha ganado las elecciones y hay alguien que las ha perdido", ha recalcado Gamarra, quien ha recordado que su partido tiene, tras los comicios del domingo, "casi el 50 por ciento más de escaños en el Congreso que en 2019 y la mayoría absoluta en el Senado".

Con esos datos, es el PP el que "tiene la responsabilidad de formar Gobierno, es lo que toca porque en España siempre ha estado al frente del Ejecutivo quien ha ganado las elecciones", ha insistido.

Para fomentar el crecimiento económico de España "debe haber estabilidad" y "eso no lo va a dar un Gobierno decidido por un fugado de la Justicia", en alusión a Carles Puigdemont, "ni una coalición de perdedores que buscan llevar al país a la ruina", ha advertido.

Frente a eso, el PP "no plantea ni pactos ocultos ni autodeterminación" y "sí estabilidad, moderación y política responsable", aunque, para eso, "otros partidos deben tener altura de mirar y sentido de Estado, que es lo que se merecen los españoles", ha concluido.