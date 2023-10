Gamarra insta a Sánchez a ir a elecciones para ver si las urnas dan legitimidad a la amnistía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, a ir de nuevo a elecciones para comprobar si los ciudadanos dan legitimidad a una posible ley de amnistía para los implicados en el 'procés', recordando que el PSOE no llevaba esta medida en el programa electoral.

Gamarra ha recalcado que el presidente del Gobierno "no cuenta con la legitimidad de las urnas para que se lleve adelante" la amnistía porque "no estaba en el programa electoral" del PSOE. Por tanto, "el precio que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez no es un precio que le haya habilitado para ello la sociedad española".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la 'número dos' del PP ha señalado que lo que tiene que hacer Sánchez, "si quiere tener esa legitimidad", es "abandonar la cobardía del chantaje y pasar a la valentía de no aceptar esos votos y, si es necesario, volver a ir a elecciones".

Ha tachado la amnistía de "inmoralidad indecente" que exige una "minoría", los independentistas, y parece dispuesto a aceptar Sánchez por conveniencia e interés tanto suyo como del expresidente catalán Carles Puigdemont, no por convivencia y generosidad, ha querido precisar.

Gamarra ha pedido a Sánchez que escuche a la sociedad española que se está manifestando en las calles como ayer en Barcelona diciendo que "no se entrega la dignidad de un país" ante quienes "tienen cuentas pendientes con la Justicia, por mucho que dependas de esos votos para ser presidente del Gobierno".

Sobre si recurrirán la eventual amnistía, la dirigente ha señalado que utilizarán todos los instrumentos "institucionales, políticos y jurídicos" a su alcance, como el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado hoy el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.