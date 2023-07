Gamarra exige a Correos que amplíe el horario de atención al público en todas sus oficinas

(Corrige el titular de la NA3190)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este miércoles a Correos que amplíe "al máximo" el horario de atención al público durante los días que quedan para las elecciones generales y que lo haga "en todas las oficinas", al objeto de facilitar el voto por correo.

Gamarra ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), donde ha señalado que a más de 300.000 españoles que pidieron el voto por correo no se les ha podido entregar y se encuentran en las oficinas de Correos, por lo que ha pedido a los votantes "que se acerquen a la oficina, que no dejen pasar la oportunidad de votar, porque si no votan, quien gana es Pedro Sánchez".

"Si no están cerca de la oficina, que se pongan en contacto con Correos y que se le reexpida a otra oficina", ha insistido tras asegurar que "nos jugamos el futuro del país".

La dirigente popular ha lamentado que Correos "no está dando una información precisa" y que está en juego "el derecho fundamental de votar de más de 300.000 españoles".

"Pedro Sánchez ha elegido una fecha llena de dificultades porque hay mucha gente de vacaciones y españoles disfrutando de un puente. Pero media hora de playa puede significar que te quemes cuatro años", ha advertido para reclamar "el voto del cambio" para el Partido Popular.

Sobre la ausencia del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, en el debate electoral de esta noche en TVE, ha manifestado que "lo que se va a producir es un debate entre tres candidatos que no van a ganar las elecciones y que tienen el objetivo común de que no se promueva una mayoría suficiente para que no se materialice el cambio".

"A todos los españoles que quieren cambio, que apuesten por el Partido Popular, por quien tiene la oportunidad de liderar el futuro de España sin bloques y sin bloqueos", ha sentenciado Gamarra.

