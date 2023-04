Gamarra dice a Sánchez que es un "activo tóxico" al que no quieren los 'barones' del PSOE: "Adiós, su tiempo ha acabado"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Dice que Sánchez lleva "cinco años sin política de agua" y no ha llevado "ninguna de las infraestructuras comprometidas en Doñana"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le han "perdido el respeto" en el Consejo de Ministros, al tiempo que se ha convertido en "un activo tóxico" al que no quieren en campaña los 'barones' socialistas. Por eso, se ha mostrado convencida de que el 28 de mayo comenzará "un nuevo ciclo" en la historia de España, en el que la política del presidente del Gobierno basada en "la mentira", la "soberbia" y la "ineficacia" empezará a pertenecer "al pasado".

"Adiós, señor Sánchez. Adiós, su tiempo, se ha acabado", ha espetado Gamarra a Sánchez en el debate que se celebra en el Pleno del Congreso para hablar sobre Marruecos, Ucrania y los últimos Consejos Europeos celebrados en Bruselas.

Gamarra ha señalado que España "tiene sed de cambio" como ha reconocido la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, quien en una entrevista televisiva "ha llamado machista" a Sánchez, "dice que Marruecos es una dictadura", considera que el ministro del Interior debería ser cesado por lo ocurrido en la valla de Melilla, y advierte a Podemos que "que no les va a votar en las próximas elecciones".

"¿No se da cuenta que hasta en el Consejo de Ministros se le ha perdido el respeto? Lo que está claro es que el ambiente es irrespirable, un ambiente propio de un Gobierno en descomposición. Y los españoles lo que decimos es basta ya. Es hora de poner fin a un Gobierno al que lo único que le une es el afán por sobrevivir en el cargo", ha manifestado.

Gamarra ha insistir en que "es hora de poner fin al mal Gobierno" de Sánchez que, en su opinión, "ha sido incapaz de afrontar los desafíos" a los que ha tenido que hacer frente, citando la inflación del 16% en los alimentos o la elevada "presión fiscal" a los españoles.

Tras asegurar que España es el único país europeo que tiene "ministros prorrusos", ha recriminado a Sánchez que haya hecho al país más dependiente de Moscú" al incrementar "en un mil por ciento las compras de gas", de forma que mientras se envía a Kiev tanques Leopard usados, "Putin puede comprar 40 tanques nuevos con el dinero que se le está pagando por el gas que se le está comprando".

"PASARÁ A LA HISTORIA" POR LA LEY DEL 'SÍ ES SÍ'

Además, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha reclamado al presidente del Gobierno un perdón por poner en marcha la Ley del 'solo sí es sí' "con ceses y dimisiones" y sin "palabras huecas" como, a su juicio, realizó el pasado fin de semana durante un acto del partido socialista.

"No esperamos su agradecimiento, porque lo hacemos por responsabilidad", ha declarado Gamarra, en referencia al apoyo de su partido para la reforma de la norma. "Pero la sociedad sí exige una disculpa y no con palabras huecas, con ceses y dimisiones", ha añadido. Aún así, Gamarra ha indicado que Sánchez "no lo hará" porque, a su juicio, la ley es para él "un problema demoscópico".

Gamarra ha preguntado a Sánchez si no le "martillean" las cifras hasta ahora conocidas consecuencia de esta norma y que, según ha explicado, son más de 1.000 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones. "Se le advirtió, pero la soberbia le impidió escuchar", ha criticado.

La dirigente del PP ha lamentado que España haya vivido "siete meses de excarcelaciones, rebajas de penas y de nuevos agresores y manadas que se benefician de la nefasta ley". "Por esto pasará a la historia", ha advertido Gamarra, antes de reprochar a Sánchez que "en vez de escuchar en su momento, o rectificar inmediatamente en el peor de los casos" haya "tardado siete meses" en solucionarlo.

VE LOS ANUNCIOS DE VIVIENDA "UN BLUF" Y UN "PLATO RECALENTADO"

En materia de vivienda, Gamarra ha desdeñado los anuncios de Sánchez relativos a la promoción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles a través de una nueva línea ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos y que se sumarán a las 50.000 procedentes de la Sareb. A su entender, es un "plato recalentado" y un "bluff" que han supuesto un total de "cero viviendas" para la ciudadanía durante la legislatura.

"Cinco años después, cero viviendas", ha proclamado Gamarra, que ha catalogado de "intervencionista" la Ley de vivienda y de "bluff" la medida para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, a las que ha se ha referido también como los "activos tóxicos de los bancos".

Según la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, "quien se ha convertido en un activo tóxico" es Sánchez y por eso "los barones socialistas le evitan" y "se inventan problemas de agenda" para no ir a sus actos o para no coincidir con él en sus autonomías. "Todos los candidatos locales se esfuerzan por repetir 'yo no soy Sánchez'. Hasta sus dirigentes le han perdido también el respeto", ha manifestado.

Es más, Gamarra se ha preguntado cómo va a funcionar un Gobierno "si a quien colocó de ponente en la ley de lucha contra el fraude era al 'tito Berni' y al frente de la Guardia Civil a la señora Gámez", en alusión al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo y la dimita exdirectora de la Guardia Civil.

Para corroborar sus aseveraciones sobre la "ineficacia" del Gobierno ha afirmado que la Administración está "absolutamente colapsada" con grandes tiempos de espera para tramitar el Ingreso Mínimo Vital o una pensión.

"CINCO AÑOS SIN POLÍTICA DE AGUA: OTRA MENTIRA"

Tras hacer mención Sánchez en el debate al debate abierto en Doñana, Gamarra ha asegurado que el Gobierno "lleva cinco años sin política de agua". "Otra mentira. Y hoy nos habla de Doñana. Señor Sánchez, ¿por qué no ha llevado a cabo ninguna de las infraestructuras por usted comprometidas en Doñana?", se ha preguntado.

Gamarra ha recalcado además que cuando Sánchez habla de las comunidades que "amenazan" con no cumplir la ley se referirá al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, porque, según ha recordado, ha anunciado que lo "volverán a hacer".

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Gamarra arremete contra Sánchez por la ley de 'solo sí es sí': "se le advirtió"

Duración: 10:01

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=760966&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjgyMDY5OTkwLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.mK6eiOvONEJYRD4a1xuQVo_s3fIr3IIPIjJQUL_f9nA

---------------------