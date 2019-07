Gamarra (PP) dice al PSOE que no espere que el PP resuelva sus problemas

GOBIERNO INVESTIDURA

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este sábado al PSOE de que el Partido Popular no arreglará el problema interno que tienen los propios socialistas "y que se llama Pedro Sánchez".,"Que no busquen fuera del PSOE". "El problema está dentro y se llama Pedro Sánchez". "Pedimos que no busquen fuera, que les resolvamos sus problemas. Señores socialistas, no", ha sentenciado Gamarra en la clausura de la Escuela de Verano sobre municipalismo d