Gamarra denuncia el "gran fraude electoral" de Sánchez y anima a los ciudadanos a no callarse y salir a la calle

Tellado habla de "traición" a España y asegura que Sánchez se ha convertido "en una amenaza para la democracia"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este lunes el "gran fraude electoral" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y ha animado a los ciudadanos a no "callarse" y salir a la calle a protestar contra la amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo.

Gamarra ha calificado de "histórico" este domingo por las protestas del PP en todas las capitales de provincias. "No hay precedente de una movilización de esta envergadura. Y una movilización que fue cívica, que fue pacífica y que fue ejemplar", ha declarado a los medios en el desayuno informativo organizado por 'El Debate' con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según Gamarra, hay una "mayoría de españoles" que no son "silenciosos" y salieron a la calle este 12 de noviembre en toda España para "decir de una manera clara y rotunda" que no se van a callar ante lo que está sucediendo.

"Decimos alto y claro que una impunidad a cambio de una investidura no es el camino para una democracia como es la española y que entregar la separación de poderes, el deterioro del mismo, con tal de ser presidente del Gobierno de España, no merece la pena y ése no es el precio que alguien pueda pagar para ser presidente de todos los españoles", ha manifestado, para añadir que la protesta del PP de este domingo recoge el "sentir mayoritario de la sociedad española".

¿VE AL GOBIERNO LEGÍTIMO Y LEGAL?

Al ser preguntada si, al anunciar más protestas es que no consideran legítimo el Gobierno que salga de la investidura, Gamarraha explicado que habrá una votación en el Congreso y obtendrá un resultado pero ha subrayado que lo que ha "entregado Sánchez a los independentistas" por "siete votos, con tal de ser presidente", no iba en el programa del PSOE.

"En este sentido estarán de acuerdo conmigo que sus votantes no votaron ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación ni que se persiga y se reconozca que en España los jueces persiguen a los políticos, ni muchísimo menos el relato lleno de mentiras del independentismo, como han reflejado y afirmado el PSOE", ha aseverado.

Por eso, ha confirmado que el PP se seguirá manifestando con protestas como la del sábado 18 de mayo, en una "gran concentración que promueve la sociedad civil" y a la que su partido se va a sumar. "Y animamos a la sociedad española a que no se calle, a que igual que lo hizo ayer en toda España, que el próximo sábado sigamos de una manera pacífica, libre y evidentemente democrática, diciendo que así no y que en nuestro nombre no", ha abundado.

Al ser cuestionada de nuevo si considera entonces que el nuevo Gobierno será legítimo y legal, Gamarra ha reiterado que lo que se está acordando no estaba en los programas electorales y, por lo tanto, "hay un gran fraude electoral a la sociedad española por parte de Pedro Sánchez y sobre todo una gran mentira porque esto no es por la convivencia" sino por "la conveniencia" al "necesitar" siete votos para "seguir manteniéndose en el poder después de haber perdido las elecciones evitando la alternancia" en el Gobierno.

TELLADO VE A SÁNCHEZ UN "TRAMPOSO PROFESIONAL"

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "el problema de España no son losindependentistas, es que Sánchez se ha convertido en una amenaza para la democracia".

Así, ha lamentado que Sánchez crea que el fin justifica los medios y "que lo fundamental es seguir gobernando pese a todo y contra todos, aunque ello suponga una enmienda a la totalidad a su propio partido". "Esto no es solo una traición a España, sino a la tradición constitucionalista de un PSOE que ya no puede reconocerse en sí mismo cuando hablan sus líderes", ha declarado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Tellado ha señalado que el no respeta al ciudadano y a losvotantes es el propio Partido Socialista, "que fue a las urnas diciendo que no habría amnistía y referéndum de independencia, y ahora defienden exactamente lo contrario". Por eso, ha pedido a Sánchez convocar elecciones "si está tan convencido de quelo que necesita España es una amnistía o un verificador internacional, porque la realidad es que nadie en España voto amnistía, a favor del reconocimiento nacional de Cataluña o de la cesión del 100% de los tributos".

Además, ha afirmado que Sánchez "se está convirtiendo en un tramposo profesional, un fraude electoral y es muy mal comienzo para un Gobierno si nace de esta forma, porque nace muerto y responderá a un gran fraude electoral inédito en la política de España".

Tras aludir a lo que han dicho el CGPJ, las asociaciones de jueces y fiscales; los sindicatos policiales; o los fiscales de todo el país, Tellado ha dicho que si Sánchez no quiere escuchar al PP, escuche a todas estas asociaciones "sin mimbres políticas", que defienden el Estado de Derecho.

"Sánchez comete el mayor ataque a nuestra democracia, conuna gravedad añadida, que lo hace desde el propio Gobierno", ha manifestado, para añadir que, tras el "éxito" de las protestas del PP, el Ejecutivo "debería escuchar y no demonizar a todos los quepiensan distinto a él".