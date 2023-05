Gamarra critica que el PSOE no diga "nada" sobre las listas de Bildu cuando es el que "debe dar explicaciones"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este jueves que el PSOE "no haya dicho hasta este momento absolutamente nada" sobre las listas de Bildu cuando es el que "debe dar explicaciones" tras haber situado a esa formación como "socio preferente" en esta legislatura para que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno".

"La política debe regirse por la ética y moral y el PP tiene muy claro lo que es Bildu y lo que representa", ha afirmado Gamarra al ser preguntada por las declaraciones de miembros de PSOE y Podemosacusando al PP de sacar siempre a ETA en campaña electoral.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra ha indicado que "quien tiene que dar muchas explicaciones es el Partido Socialista" porque ha situado como "socio preferente" a Bildu, un partido que en sus listas electorales "lleva a personas que han sido condenadas por terrorismo, algunas de ellas incluso con delitos de sangre".

"Algunas de ellas se presentan incluso por los municipios en los que han atentado", ha exclamado, para añadir que la sociedad española no entiende que el PSOE haya convertido a Bildu en su socio preferente y "no haya dicho hasta este momento absolutamente nada en relación a algo de tanta gravedad".

Según Gamarra, el "problema" no está en que Bildu lleve a etarras en sus listas sino en que para el PSOE eso no tenga "ninguna trascendencia". "Eso significa el sanchismo, del mismo modo que entregó la Ley de Memoria Democrática también a Bildu para convertirlo en notario de nuestra historia democrática", ha aseverado, para añadir que esto también se decide el 28 de mayo porque "no es algo accesorio"

REPROBACIÓN DE RAQUEL SÁNCHEZ

Por otra parte, ha afirmado que el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el tema de la sequía responde a la pretensión de Sánchez de hacer un anuncio electoral y no para "hacer algo", ya que sus cinco años como presidente del Gobierno se han caracterizado "por la inacción".

Tras la reprobación del Congreso de la ministra deTransportes, Raquel Sánchez, Gamarra ha indicado que "lo lógico sería que abandonase el Consejo de Ministros". Ha añadido que se trata del segundo ministro reprobado por la Cámara Baja y ha señalado que ni tan siquiera el presidente del Gobierno ha acudido al Congreso a votar contra esa reprobación.