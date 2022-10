Gamarra (PP) critica que, "si por Sánchez fuera, cesaba también al comisario de justicia"

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha asegurado que seguirán trabajando en "recuperar el prestigio de las instituciones", esas "de las que abusa constantemente Pedro Sánchez" y ha lamentado, por otro lado, que si por Sánchez "fuera, cesaba también al comisario europeo de justicia".

"Esa manera de gobernar no es la que nosotros defendemos", ha dicho, insistiendo en que el PP defiende "esa política de gobernar para todos, de gobernar con la moderación, desde la responsabilidad y sin poner las instituciones al servicio del Gobierno, sino poner el Ejecutivo y las instituciones al servicio de los españoles".

Al respecto, se ha referido a lo que se ha podido ver esta semana con la llegada del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders: "El PSOE en vez de escuchar lo que ha dicho Europa que tenemos que hacer, cree que Europa la puede controlar también".

Es más, ha asegurado que "si por Sánchez fuera, cesaba también al comisario de justicia", pero "que no se equivoque, Europa es seria y Europa lo que ha dicho es algo muy claro e invitamos al PSOE a que sigamos las indicaciones que Europa nos ha marcado que son las indicaciones del Estado de Derecho".

"Y si no --ha continuado--, que le explique a los españoles por qué no quiere hacerlo, que les explique a los españoles que no quiere hacerlo porque su único objetivo es el control del Consejo General del Poder Judicial, que no quiere hacerlo porque su único objetivo es el control también del Tribunal Constitucional, pero eso no es lo que debemos hacer y eso es lo que hay de reconducir", ha sostenido.

Así lo ha señalado en Marbella en la clausura de XIV Congreso Provincial del PP de Málaga, donde también ha participado el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros.