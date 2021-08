Gamarra cree que la tensión con Vox no tendrá consecuencias en los gobiernos

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que la tensión en las relaciones con Vox no tendrá consecuencias en los gobiernos en los que necesitan su apoyo y cree que lo importante es "reconducir" la situación tras la crisis abierta después de que el PP facilitase declarar a Santiago Abascal persona non grata en Ceuta.

En una entrevista publicada este domingo en el periódico El Mundo, Gamarra apunta: "Gobernar es una responsabilidad y permitir que se gobierne con estabilidad es una altísima responsabilidad que tiene que estar por encima de nosotros mismos".

La portavoz del PP en el Congreso dice desconocer si ha habido conversaciones para reconstruir los puentes con Vox, que después de que la abstención del PP permitiese declarar a Abascal persona non grata en Ceuta dio por rotas las relaciones con el PP. "No me cabe duda de que seremos todos responsables y tendremos claro que el problema de España se llama Pedro Sánchez", asegura Gamarra.

Sobre el episodio de Ceuta, dice: "Más allá de si fue un error o no, lo importante es reconducir las cosas y pensar por encima de nosotros mismos, abandonando los egos y los sectarismos ideológicos que no llevan a ningún lado", una afirmación con la que precisa que no se refiere a Vox sino a la "polarización" alimentada a su juicio por la izquierda.

Con respecto a Ciudadanos y los intentos de pactar una fusión con el PP, Cuca Gamarra dice que ahora "estamos en otra fase" y que "el momento ya ha pasado" porque las encuestas y las elecciones en la Comunidad de Madrid -donde Cs perdió su representación- señalan que "los españoles han tomado una decisión con su voto para llevar a cabo esa unidad del centro derecha".