Gamarra cree que el plan de futuro que desean españoles es que salga Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que lo que quieren los españoles para su futuro, refiriéndose al plan 2050 del Gobierno, "es que Pedro Sánchez salga cuanto antes" porque va a dejar este país "como un solar de paro, incertidumbre y pobreza".

De este modo, Gamarra ha cargado contra el Ejecutivo al preguntar en la sesión de control a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si con este plan a treinta años vista va a poder tapar su ineficacia, en una intervención en la que ha sacado a colación la cuestión de los indultos a los presos del "procès" para preguntarle si los van a conceder.

Pero Calvo no ha entrado en el tema los indultos y ha insistido en acusar al PP de deslealtad y de ser un Partido Popular "irreconocible" porque en todo este tiempo de pandemia tan complicado "no han ayudado ni una sola vez ni en una sola cosa. Mírenselo", ha reprochado.

Además ha respondido al deseo del PP de que Sánchez deje la Moncloa recordando "un pequeño aspecto democrático", ha ironizado al subrayar que en España, "afortunadamente, los gobiernos salen en las urnas, no porque usted lo diga aquí en la sesión de control".

Gamarra ha calificado de "fantasioso" el plan 2050 y se ha preguntado que pensarán de él el empresario que no recibe las ayudas directas aprobadas "porque han aprobado un sistema tan farragoso como el ingreso mínimo vital y el dinero no llega" o el ceutí "asustado" pensando que Marruecos va a volver a abrir la frontera de manera indiscriminada porque no ha resuelto la crisis diplomática.

Calvo ha contraatacado lamentando que para una vez que un gobierno se plantea afrontar los problemas del país "con una mirada larga al PP "todo lo que se le ocurre es nada".

El PP, ha añadido la vicepresidenta, está en "continuo estado de algarada" y ha recordado a Gamarra que no hace ni cuatro días ya advirtieron que "van a seguir en rebeldía" con dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial "sin renovar el Consejo General del Poder Judicial porque quieren cambiar la Constitución".