Gamarra avisa al Gobierno que, si no acepta medidas del PP, no apoyarán su decreto anticrisis porque es "insuficiente"

Dice que sería una "grandísima irresponsabilidad" rechazar el plan del PP y dice que al Gobierno se le "están terminando las excusas"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que si no acepta medidas del plan económico de Alberto Núñez Feijóo, el Grupo Popular no apoyará el decreto anticrisis cuyo debate de convalidación se celebra el próximo jueves, por considerar ese texto "insuficiente" y un "parche" para afrontar la actual situación con la elevada inflación.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha asegurado que al Gobierno "se le están terminando ya las excusas para no adaptar medidas que sean realmente eficaces para la dura situación que viven las familias españolas y la economía española", máxime cuando "los que más sufren son los que tienen las rentas más bajas".

En este sentido, ha subrayado que bajarles impuestos es "un camino para que puedan llegar a fin de mes" y ha emplazado al Gobierno a tomar medidas en esa línea como las que plantea el PP en el plan económico que hoy mismo remitirá a Moncloa. Según ha añadido, lo que quiere es que el Ejecutivo "las haga propias" y las puedan aprobar conjuntamente.

ESPERA "RECEPTIVIDAD" POR PARTE DEL GOBIERNO

"Las propuestas del PP son sensatas, serenas, estudiadas, factibles e inmediatas para que los españoles puedan tener una mejor situación económica", ha declarado Gamarra, que espera que el Gobierno sea "receptivo" y estudie la iniciativa económica de su partido.

Gamarra ha resaltado que la propuesta económica del PP está pensada para los españoles y para que todo aquel que tiene dificultades, "vote a quien vote", porque lo que quieren es ofrecer "soluciones" para que muchos puedan llegar a fin de mes. A su entender, en el contexto económico actual, "quienes más sufren son las personas con rentas más bajas" y, por tanto, bajar los impuestos es el "camino" para que puedan llegar a final de mes.

La dirigente del PP ha afirmado que las medidas que ha impulsado el Ejecutivo son "insuficientes" y ha añadido que lo que debería hacer un Gobierno responsables es ser "más ambicioso", ampliándolas con propuestas como las que hace su partido, máxime cuando entre enero y febrero ha recaudado 7.500 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior.

CREE QUE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO SON UN PARCHE

Al ser preguntada si el PP no apoyará el decreto anticrisis si el Gobierno no entra a valorar sus medidas, Gamarra ha asegurado que si después de remitirle este documento con "medidas concretas", el Gobierno "se niega a ello sabiendo que lo que plantea es insuficiente, parches y llega tarde", el PP no puede apoyar ese decreto.

"Nosotros cheques en blanco no entregamos y no apoyaremos ese plan. Pero no es un no porque no, sino con una alternativa que se la planteamos, se la entregamos y se la ofrecemos porque sabemos que es positiva para la sociedad española", ha manifestado.

Al ser preguntada de nuevo si el PP votará en contra o se abstendrá en caso de que el Gobierno no valore su plan, Gamarra ha señalado que queda "mucho tiempo en política" --el decreto se debe convalidar el próximo jueves-- pero ha avisado que sería una "grandísima irresponsabilidad por parte del Gobierno que rechace abordar con el PP este plan económico".