Gamarra asegura que el PP ofrecerá "una nueva propuesta" ante cada "insulto y descalificación" del Gobierno de Sánchez

La secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que ofrecerán "una nueva propuesta" ante cada "insulto y descalificación, ante cada 'no'", del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nosotros somos un partido serio y responsable. Nos debemos a España y a los españoles y, por eso, afrontamos cada asunto como el asunto. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad como alternativa y como partido de Estado", ha señalado Gamarra en una entrevista a El Español, recogida por Europa Press, en referencia al apoyo de Bildu al decreto contra la crisis económica.

En este sentido, ha apuntado que no se van a "resignar" aunque el Ejecutivo de Sánchez "haya recurrido de nuevo al 'no es no' a todo aquello que provenga del PP".

No obstante, Gamarra ha resaltado la preocupación del partido por que "la geometría variable a él (Sánchez) le funciona, pero perjudica a los españoles". "Y al final, les genera más problemas de los que tienen", ha sentenciado.

En referencia a un posible cambio en la actitud del Gobierno hacia el PP desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que se han encontrado un 'no es no' al plantear una propuesta económica "que se materializa en un plan fiscal cuyos únicos beneficiarios son los españoles".

"Haría bien el PSOE en revisar esa conducta y darse cuenta de que un partido que ha sacado dos veces a España de la crisis es un buen socio en temas económicos. Y que es mucho más útil buscar otro tipo de acuerdos que estar cerrado a su bloque de investidura", ha indicado la 'popular'.