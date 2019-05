Gamarra asegura que el liderazgo de Casado no está en juego el 26M

La vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el liderazgo del presidente del PP, Pablo Casado, no está en juego en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, y se ha mostrado convencida de que el partido obtendrá un mejor resultado que en los comicios generales del 28 de abril, "desde el trabajo y liderazgo de Casado".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gamarra ha trasladado su reflexión tras la debacle electoral del PP en las elecciones generales, incidiendo en que el liderazgo de Pablo Casado no está en juego, y en que "no se trata de individualismos", "sino de demostrar que el PP es un gran partido".

Gamarra ha admitido que su partido ha cometido el error de no transmitirse como partido "abierto". "No nos ha votado el mismo número de españoles y es porque no hemos sabido transmitir el mensaje de partido abierto donde cabemos todos", ha indicado Gamarra. "El centroderecha ha concurrido dividido y ha tenido consecuencias", ha añadido.

Preguntada por el cierre de filas de cara al 26 de mayo y por el cambio en la coordinación de la campaña, que va a asumir ella, en detrimento de Javier Maroto, la alcaldesa de Logroño ha señalado que la decisión de Casado de hacer algunos cambios es "positiva".

"Hay que actuar rápido y refrescar el partido para que seamos todos más activos y trabajemos en una única dirección", ha comentado, al tiempo que ha destacado el gran esfuerzo realizado por Maroto.

En este sentido, Gamarra ha achacado a la división del centroderecha que Maroto se haya quedado sin escaño en Álava. "Maroto es un buen compañero, pero hay que saber cuando tienen que entrar otros", ha argumentado sobre el cambio con respecto a la coordinación de la campaña electoral.