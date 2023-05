Gallardo reta a Feijóo a aclarar antes de las elecciones si hará el "esfuerzo" de entenderse con Vox como hizo Mañueco

Asegura que los españoles también están cansados de esa "derechita cobarde" y se pregunta si se tendrán que entender con el PP de Ayuso o de Sémper

El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha pedido este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aclare antes de que los electores acudan a las urnas si va a "hacer un esfuerzo para entenderse" con Vox como hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"¿Va a hacer un esfuerzo, como hizo aquí el señor Fernández Mañueco, para entenderse, aunque sea difícil, con Vox? Creo que es algo que los electores merecen saber antes de acudir a las urnas", ha trasladado el líder de Vox en Castilla y León durante su intervención en un acto del partido en la localidad segoviana del Palazuelos de Eresma.

En este sentido, ha recogido unas palabras de Feijóo en las que anima a votar al PP a quien quiera verles gobernar y se ha preguntado: "¿De qué Partido Popular habla el señor Feijóo? ¿Habla del Partido Popular del señor Borja Semper, que dice que hay que integrar a Bildu en la vida política de España? ¿Habla del Partido Popular de la señora Cuca Gamarra, que dice que se entiende mejor con el Partido Socialista que con Vox? ¿Habla del Partido Popular del señor Margallo, que dice que el Evangelio es la agenda 2030?".

A renglón seguido, ha cargado contra las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al concepto de justicia social que para Gallardo es "fundamental". "Tiene razón la señora Díaz Ayuso en decir que la izquierda ha abusado de ese concepto. Lo ha utilizado para su proceso de empobrecimiento, pero es que resulta que la supuesta derecha tampoco ha sido capaz de crear una forma de organización política, económica y social que satisfaga la justicia social y que premie a quienes realmente levantan y trabajan todos los días por España", ha añadido a continuación.

"La izquierda nos niega el derecho a existir", ha asegurado, a la par que ha criticado que digan que el hecho de que "Vox integre los gobiernos autonómicos y locales pone en riesgo la democracia", en alusión a las declaraciones de este sábado del ministro del Interior, Fernando Marlaska, en Salamanca.

Por ello, ha aseverado que "esta es una izquierda con la que no se puede debatir porque no quieren debatir" y lo que hacen, al contrario, es buscar "la cultura de la cancelación" para que no se den a conocer las propuestas de Vox, ha explicado.

Con todo, ha recalcado que los españoles "se han cansado de tantas mentiras de la izquierda", pero también de "esa derechita cobarde que ha traicionado una y otra vez a los españoles allá donde ha gobernado". "Esa supuesta derecha vacilante y prisionera de las élites globalistas lo que ha hecho ha sido contribuir a destruir nuestro tejido económico e industrial", ha zanjado el vicepresidente de la Junta.