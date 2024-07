Gallardo dimite y espera "lo mismo" del resto: "No estamos condenados a la islamización"

El hasta ahora vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha dimitido y anunciado que pasará a ejercer como portavoz de su grupo en las Cortes y ha indicado que espera que los otros tres consejeros de Vox "renuncien también", en una comparecencia en la que ha afirmado que "España aún tiene tiempo de salvarse": "No estamos condenados a la islamización".

En su última comparecencia como vicepresidente de la Junta en una rueda de prensa, García-Gallardo ha indicado que "no sabe si esta será una mala decisión" para su formación a corto plazo, pero ha subrayado que él ha tomado su decisión pensando en "su hijo (recién nacido) y en las generaciones futuras".

En su comparecencia, Gallardo ha confesado que su sentimiento es de "decepción" por la posición del PP, que está en una "competición de 'buenismo' con el PSOE para obtener el carné de buen ciudadano" y ha mostrado su "preocupación" por una España que desea que no se llegue a parecer a Francia.

De este modo, cuestionado por si la decisión de su formación deja al PP en una posición cómoda, con unos presupuestos aprobados y la potestad de convocar elecciones cuando les convenga, Gallardo ha asegurado que él "no es politólogo" y que "no le importa mucho" lo que pueda pasar "en el próximo año y en las siguientes elecciones": "Yo estoy pensado en las próximas generaciones", ha recalcado.

Es por ello que el ya exvicepresidente ha culpado al PP nacional y a su líder, Alberto Núñez Feijóo de esta ruptura pues, con el acogimiento de los "supuestos" menores migrantes -ha dudado de que sean menores-, se favorecen, según él, a las mafias y se realiza un "efecto llamada".

García-Gallardo no ha cerrado la puerta a que en un futuro PP y Vox puedan volver a gobernar o a sellar pactos, pues esto "no va de personalismos" y de quién ejerza la presidencia de cada partido, pero ha reconocido que para llegar a ese punto, el PP debe abandonar su posición de "buenismo", pues "toda África no cabe en España".

"España aún tiene tiempo de salvarse" y de "frenar la islamización", ha incidido García-Gallardo, que ha negado que la postura de su formación sea racista o xenófoba, aunque ha hecho una distinción entre los "verdaderos refugiados", como los llegados de Ucrania y los que llegan de Marruecos, que son "jóvenes varones": "¿Qué guerra hay en Marruecos, dónde están los ancianos y las mujeres", se ha cuestionado.

El resto de consejeros

Preguntado por qué va a pasar con el resto de consejeros de Vox que componían el Gobierno autonómico, Gallardo ha indicado que su "deseo personal" es que, al menos lo cargos ostentados por miembros de la formación, como el de Industria, Comercio y Empleo y el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, respectivamente, presenten también su dimisión.

Como ha expresado, ambos le trasmitieron su decisión de renunciar de sus cargos si el Comité Ejecutivo Nacional de Vox acordaba, como así hizo, romper los pactos autonómicos.

Sin embargo, ha reconocido que no obtuvo una respuesta "tan clara" de las intenciones del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que llegó a su cargo como un perfil independiente de la formación de Santiago Abascal.

Cortes y Ley de Concordia

En cuanto a los acuerdos que PP y Vox mantienen en la comunidad en propuestas de leyes, como la de Concordia, el líder de Vox en Castilla y León ha indicado que "todo parte de cero", pero ha confiado en que los populares mantengan su apoyo a ese texto.

Finalmente, sobre lo que pasará en las Cortes de Castilla y León, donde Vox ostenta la Presidencia de la Cámara, García-Gallardo ha trasladado que la decisión de romper con el PP solo afecta a los Gobiernos compartidos y no a los acuerdos que en su momento se adoptaron para investiduras, como la cesión de la Presidencia de las Cortes a Vox, ni a los acuerdos municipales, como en los Ayuntamientos de Burgos y Valladolid.