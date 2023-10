Gallardo defiende que hizo pública la posición de la Junta que está reflejada en el acuerdo de Gobierno

Pide al Gobierno que se detenga la financiación "de ONGs que colaboran con el tráfico de personas"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido que en sus declaraciones sobre el traslado de migrantes a Medina del Campo (Valladolid) hizo pública la postura del Ejecutivo autonómico que está reflejada en el acuerdo de Gobierno de PP y Vox, al tiempo que ha recalcado que en las mismas no insultó a "nadie" e hizo "una descripción de la realidad".

En estos términos se ha expresado el vicepresidente ante los medios antes de participar en el VI Congreso Nacional de Áreas Empresariales al ser preguntado acerca de las declaraciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en las que se desmarca de las palabras de Gallardo y las circunscribe al ámbito "personal" o al del partido al que representa, Vox.

"Tendré que hablar con el portavoz porque el acuerdo de gobierno que tenemos en Castilla y León entre el PP y Vox es nítido", ha señalado, a la par que ha apuntado que esta cuestión se ha tratado en el Consejo de Gobierno de este jueves "con total normalidad".

Gallardo, que ha hecho hincapié en que piden una inmigración legal y ordenada, ha asegurado que "alguna vez" ha oído al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "hablar sobre este tema": "Y él como yo ha defendido una inmigración legal y ordenada", ha enfatizado.

En esta línea, ha hecho alusión al pacto de gobierno de 10 marzo y, concretamente, a su "compromiso en la medida de lo posible" para facilitar una inmigración "con capacidad de adaptación cultural y social". "Y eso es lo que estamos pidiendo al Gobierno central", ha recalcado.

"QUE DETENGA EL EFECTO LLAMADA"

Así, ha reclamado al Ejecutivo que, por un lado, "detenga de una vez por todas el efecto llamada" para traer a personas a España que "no conocen" el idioma, "no comparten en muchas ocasiones la cultura" y "que van a tener unas dificultades enormes de integración".

Y, por otro lado, ha pedido "que se detenga la financiación de ONGs que colaboran con el tráfico de personas y que traen a personas engañándolas, obteniendo unos ingresos muy cuantiosos hasta nuestros países y que están generando un problema de convivencia tan serio".

Además, ha retado a aquellos dirigentes municipales que consideran que "es tan beneficioso la acogida de todas estas personas" que cojan "el toro por los cuernos" y les lleven "a sus propios municipios".

A renglón seguido, ha apuntado que la población de Castilla y León "o que quiere es que vengan personas a construir una Castilla y León mejor, con capacidad de adaptación, que vengan a trabajar". La mayoría --ha apuntado-- vienen de Senegal, de Mali, de Costa de Marfil y "si no hablan el español difícilmente podrán trabajar aquí".

"No tenemos capacidad de absorción de tantos inmigrantes y las Islas Canarias están completamente saturadas ante esta realidad de invasión migratoria y nosotros lo que pedimos al Gobierno central es que proteja nuestras fronteras para proteger la seguridad en España, ni más ni menos", ha subrayado.

Preguntado acerca de si considera que estas personas generan inseguridad, el vicepresidente ha sostenido que "quienes generan inseguridad en España es un Gobierno social de la ruina y del completo desprestigio internacional": "Son incapaces de gestionar esta situación de invasión migratoria, se dedican a soltar violadores, como hemos visto, con la ley del 'solo sí es sí'".

Con todo, ha acentuado que lo que tienen que hacer todas las administraciones cumplir la ley y, concretamente, el Gobierno debe "cumplir la Ley de Extranjería" y "que se expulse a todas las personas que accedan al país de manera ilegal". "A partir de ahí, las Consejerías del Gobierno de la Junta tendrán que cumplir con sus competencias, y eso es lo que están haciendo", ha añadido.

RESPUESTA AL PSOE

Gallardo ha afirmado que no teme "en absoluto" a que la Fiscalía actúe de oficio, como así ha reclamado el PSOE de Castilla y León este jueves: "Yo he dicho la verdad, me acerco a Medina del Campo, he hablado con sus vecinos y he transmitido las sensaciones que ellos me han trasladado".

En cualquier caso, ha señalado que a los juzgados siempre ha acudido en su condición profesional de abogado y si alguna vez tiene que acudir allí en condición de investigado, ha ironizado que pedirá "consejo a los miembros del Partido Socialista que han acudido con tanta frecuencia y con tan poco éxito a defender su inocencia".