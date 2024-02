Gallardo asegura que las quejas de los sindicatos sobre el Serla responden al "pataleo por perder subvenciones"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado hoy que las quejas de los sindicatos sobre la situación del Serla, que les ha movido a presentar un escrito al Gobierno para que aplique en Castilla y León el 155 y asuma competencias en materia de mediación, responden al "pataleo" de quien ha perdido "parte de sus subvenciones".

"Nada nuevo, llueve sobre mojado", ha zanjado en los pasillos del hemiciclo minutos antes de empezar una nueva sesión plenaria en las Cortes.

Al hilo de esta reflexión, y a preguntas de los periodistas, ha hecho su análisis de los resultados en las elección de Galicia de este domingo. Así, ha lamentado que Vox no vaya a estar presente en el Parlamento de Galicia para poder "practicar estos recortes a los privilegios de los sindicatos de clase".

"Y eso es una pena, porque los gallegos no van a poder tenerlo en Galicia, al menos hasta 2028, porque sabemos que si no está Vox, eso no pasa", ha concluido.