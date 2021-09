Galicia ultima su Consello da Infancia e Adolescencia: "Decidir a qué jugar en el recreo también es participación"

La Consellería de Política Social se compromete a redactar el decreto este año

"Estamos acostumbrados a tomar decisiones para la infancia y la adolescencia, pero sin contar con ellos". Así lo plasma Marta Andrade, responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia en Galicia de Unicef, ONG que vela por el cumplimiento de los derechos de los niños y que está detrás del impulso, con el apoyo de la Consellería de Política Social, del futuro Consello Galego de Participación da Infancia e Adolescencia.

Para que salga adelante, el Gobierno gallego tiene previsto aprobar en el Consello de la Xunta el decreto de creación de este órgano de participación, cuyo borrador ultiman ya tanto el departamento autonómico, que dirige Fabiola García, como entidades implicadas como es Unicef. En una respuesta parlamentaria por escrito al BNG --que preguntó por esta cuestión en la Cámara--, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Consellería de Política Social afirma que "el objetivo es tramitar en este año 2021 el decreto de creación de este órgano de participación infantil".

Fuentes del departamento autonómico han ratificado a Europa Press esta intención y que, "en próximas semanas", será convocado el Observatorio Galego da Familila e Infancia, constituido en febrero de 2020, para "dar traslado del borrador del futuro Consello Galego de Participación Infantil e Adolescente a las entidades que lo integran".

El objetivo, explica, es "fomentar la participación" de las entidades que conforman el observatorio y recoger sus aportaciones y sugerencias para alcanzar el mayor consenso posible a la hora de elaborar el documento que regirá las bases y el funcionamiento del futuro consejo.

De hecho, la próxima reunión del observatorio será la primera desde el inicio de la pandemia y en ella se dará "el impulso definitivo" a la creación de este órgano, que "recogerá las ideas y necesidades de la juventud e iniciativas a su disposición".

Este consejo es una de las solicitudes reiteradas de la juventud y pretende conseguir más cohesión y concienciación en el conjunto de la sociedad gallega sobre la necesidad de proteger los derechos de la infancia y de la adolescencia.

De hecho, estará conformado por los participantes en las comisiones locales que pertenezcan al programa de Cidades Amigas da Infancia y, según las explicaciones a Europa Press, la idea es que haya una representatividad de todas las provincias, ayuntamientos y edades, junto con una participación igualitaria de niños y niñas. En este programa de Cidades Amigas hay, actualmente, una decena de municipios: Castrelo de Miño (el primero), Cabanas, Carnota, Moeche, Redondela, Tomiño, O Porriño, Ourense y, el más reciente, Ponteareas.

"DECIDIR A QUÉ JUGAR EN EL RECREO"

Estos órganos de participación suelen comprender desde los 8 años hasta la mayoría de edad. Pero para Unicef, todos los niños pueden tener voz, ajustando sus demandas a cada etapa vital: "Decidir a qué jugar en el recreo también es participación".

En este sentido, Marta Andrade ha explicado que, tras las experiencias locales, se ha visto con el paso del tiempo la "necesidad de elevar" la participación al ámbito autonómico con una estructura estable y que tiene que tener recursos. "Un espacio del que puedan formar parte de las decisiones, estamos acostumbrados a tomar decisiones para ellos pero sin contar con ellos", ha afirmado.

A juicio de Unicef, es preciso impulsar la participación infantil, "promoviendo desde que son pequeños", cada uno "en la medida de sus posibilidades y desde pequeñas cosas". Por ejemplo, en un centro educativo "decidiendo sobre el recreo, a qué les gusta más jugar, eso es también participación".

PANDEMIA

Para Unicef, la pandemia fue una situación de "emergencia" en la que los niños "no solo no pudieron participar", algo que entiende en parte debido al contexto, pero "no se hizo el esfuerzo de explicarles bien, de la mano de la información" lo que estaba pasando.

Con todo, defendió que se mantuvieron "pequeños espacios de participación locales" que "no dejaron de funcionar", aunque no se podían hacer presenciales. Pensando en el futuro, Marta Andrade ha considerado que el "aprendizaje" de la pandemia debe de ser también que "si se va a hacer algo para la infancia y la adolescencia, hay que contar con ellos".

REUNIONES PERIÓDICAS

En cuanto al futuro consejo, la idea es que haya reuniones periódicas cercanas que den continuidad al trabajo, además de los grandes encuentros.

Se trata, afirma Unicef, de crear un espacio de unión entre los chicos y la administración, toda vez que precisamente será también un foro para que la Xunta dé información y rinda cuentas de su trabajo con respecto a la infancia y adolescencia, de ahí que este consejo también vaya a tener representación política institucional.