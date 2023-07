Galicia, sede del primer programa español de negocios internacionales de carácter intercultural de la mano de la UIE

La Universidad Intercontinental de la Empresa viene de inaugurar la nueva modalidad de su Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales, DARI 2, el primer programa español de negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia en el ámbito universitario.

El acto institucional de apertura se celebró en el Campus de Vigo de UIE y ha contado con la presencia de la coordinadora general de Desarrollo Académico, Bettina Checchia Cotti; la coordinadora de Relaciones Internacionales de UIE, Begoña Jamardo; el coordinador de Desarrollo Corporativo de UIE, Andrés Armada Osorio.

Por parte de las empresas colaboradoras estuvieron Jorge Sieiro, director de Recursos Humanos de Albo; Brenda Costas, directora de Recursos Humanos de Citic Heavy Industries; Antía Barros, Recursos Humanos y Aitor Poseu, Export Manager de Grupo Profand; Mercedes Martín, directora financiera de Lanzal; y Lois Fernández Meijide, Chinese Operations Director de Pesciro.

Tal y como explica la UIE, el DARI es una acción formativa encuadrada en el Plan China de UIE, cuyo objetivo principal es "apoyar las empresas gallegas en su entrada y posicionamiento en el mercado chino, proporcionándoles profesionales de ese país multilingües con formación empresarial, así como el de promocionar el sector turístico gallego en China".

En este sentido, esta nueva modalidad incluye una oferta en la que se combina la formación teórica con la práctica en empresas con las que UIE ha rubricado un marco de colaboración. Así, los ocho estudiantes egresados del Máster de Relaciones Internacionales de la University of International Business and Economics de China, con los expedientes más sobresalientes, participarán en este programa inmersivo en empresas como Grupo Profand, Hijos de Carlos Albo, Lanzal, Citic Heavy Industries y Pesciro.

De ellos, la mitad ya participó en alguna de las ediciones anteriores del DARI 1 y hasta el 19 de agosto retomarán la experiencia internacional en UIE.

Además de la implantación de la nueva modalidad, el DARI 1 retoma su quinta edición, tras haber quedado interrumpido a causa de los efectos de la pandemia. Un total de 14 estudiantes de UIBE y 5 de UIE se formarán, desde el 16 de julio hasta el 27 de agosto, mediante visitas a empresas e instituciones, desarrollarán proyectos para empresas en equipos multiculturales, perfeccionarán su nivel de español y de chino y realizarán actividades turísticas y de ocio para conocer Galicia desde una perspectiva más amena y diferente.

VOCACIÓN INTERNACIONAL DE LA UIE

Así las cosas, la UIE anima a sus estudiantes a ampliar sus experiencias con estancias internacionales en centros extranjeros de prestigio, gracias a acuerdos con instituciones en prácticamente todos los continentes.

De esta manera, se sitúa como "la primera" universidad gallega que ha suscrito un convenio académico con la Universidad de Tel Aviv (TAU), la institución académica líder de Israel. A este acuerdo, se suman las colaboraciones rubricadas por UIE de manera permanente con universidades de Europa: London School of Economics en Reino Unido, Haute École de Gestion de Genève en Suíza, Dublin Business School en Irlanda, Flensburg University of Applied Sciences en Alemania, Poznan University of Economics en Polonia, Université Toulouse III-Paul Sabatier en Francia, University of Applied Sciences of Vienna en Austria y las Universidades Nova y Porto en Portugal.

OTROS ACUERDOS

En América, cuenta con acuerdos con Georgetown University, la Universidad de California Riverside, la State University of New York at Albany, en Estados Unidos e IESA en Panamá. Y en Asia, cabe destacar los últimos cinco años de estrecha colaboración con University of International Business and Economics (UIBE) y Tianjing Foreign Studies University, de China, además de la cooperación con Istanbul University.

En 2022, la Universidad Intercontinental de la Empresa reforzó sus acuerdos y alianzas internacionales en Europa y América. En el continente americano, firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (Ascolfa), una entidad que representa a 132 instituciones de educación superior de Colombia y selló una alianza estratégica con Advanced Leadership Foundation (ALF), con sede en Washington DC, para la realización de prácticas en empresas 500 Fortune en Estados Unidos.

La fundación ALF está presidida por Juan Verde, ex asesor del Presidente Barack Obama y nombrado primera medalla de honor de UIE. Otro hito de relevancia en 2022 ha sido la firma en exclusiva en Galicia de un convenio con la prestigiosa Universidad de Cambridge (Girton College) que permite a los estudiantes de UIE participar en programas especializados de Empresa e Ingeniería en su Summer School.

Rercuerda la entidad que, a lo largo de 2023, ha firmado alianzas con toda la clase empresarial gallega de América, suscribiendo convenios con AEGU (Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay), AEGA Argentina, AEGASP (Asociación de empresarios gallegos de Sao Paulo Brasil) y Umegal (Unión Mexicana de Empresarios Gallegos). Además, ha promovido la creación de la primera Asociación de Empresarios Gallegos en China (AEGA China).