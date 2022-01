Galicia da "un mes más" al Gobierno antes de "denunciar" reparto de fondos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que su Gobierno ha decidido dar "un mes más" de plazo al Ejecutivo central para que responda al requerimiento enviado en relación con el reparto de una partida de fondos de empleo y del que esperan respuesta desde diciembre.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que este jueves se ha celebrado en Ferrol (A Coruña), el presidente gallego ha insistido en que el Gobierno todavía está a tiempo de rectificar antes de que Galicia dé el paso de denunciar un reparto que considera discrecional.

Vamos a esperar un mes de plazo para interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo respecto al reparto de fondos de políticas activas de empleo, ha señalado el mandatario gallego.

No obstante, aunque la intención es agotar los plazos para intentar no denunciar al Gobierno, en la Xunta de Galicia no vamos a permitir que el reparto de fondos se haga de forma discrecional, ha insistido. EFE

