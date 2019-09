Galicia en Común se abstendrá con independencia de lo que hagan el PP o Cs

La portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha ratificado este lunes que la posición de su confluencia en un hipotético pleno de investidura será la abstención, al margen de lo que hagan el PP o Ciudadanos, en el caso de que el presidente del Gobierno en funciones se mantenga sin negociar con Unidas Podemos.

Yolanda Díaz, portavoz de la confluencia gallega integrada en Unidas Podemos, se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el rey en la segunda ronda de contactos, tras la que se decidirá si se convoca un segundo pleno de investidura.

"Hemos comunicado que nos vamos a abstener, esta es nuestra posición y así será", ha asegurado este lunes la diputada de Unidas Podemos preguntada sobre si cambiará la posición en el caso de que prospere un acuerdo del PSOE con los partidos de la derecha.

No obstante, también ha recordado al presidente del Gobierno lo que corearon sus militantes en la sede nacional de la calle Ferraz la noche electoral. "Le gritaban, 'Con Rivera no'. La gente progresista de este país no quiere un acuerdo con Rivera", ha zanjado la diputada gallega.

Y ha insistido en que el presidente en funciones aún tiene tiempo de retomar el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos y le ha instado a negociar la última propuesta en la que Pablo Iglesias ofreció al socialista Pedro Sánchez conformar una coalición que pudiese diluirse tras aprobarse los presupuestos.

Según ha denunciado Yolanda Díaz, "rechazar es el verbo que mejor conjuga" el presidente del Gobierno en funciones y ha considerado que "la llave" que abre el acuerdo de un Gobierno de izquierdas está en su mano.

La diputada ha insistido, además, en que la voluntad de la confluencia de Galicia en Común es "firme" por formalizar un gobierno de izquierdas, pero ha considerado inviable llegar a un acuerdo con quien no quiere dialogar y ha optado -ha dicho- por llevar al país a las elecciones.