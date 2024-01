Galicia califica el nuevo plan del Gobierno de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora de "rectificación absoluta"

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha calificado este lunes de "rectificación absoluta" el nuevo plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Me parece una rectificación a lo grande. Casi se podría decir que el PSOE, en materia educativa, se cayó del caballo", ha esgrimido Román Rodríguez a preguntas de los medios de comunicación en un acto en Ourense, donde ha señalado que el Partido Socialista "está en fase de arrepentimiento" con este nuevo plan, porque "está planteando algo que es absolutamente contrario a su política educativa".

En este sentido, ha señalado que desde la Xunta de Galicia ya habían advertido que la Lomloe "era una mala ley que por encima se aplicó y se desarrolló de modo aún peor", "con mucha improvisación", y ha insistido en que lo que plantea ahora el ministerio "es una rectificación absoluta porque se da cuenta que todo lo que dijimos fue cierto".

"Era una ley que apartaba los conocimientos básicos hacia una exclusiva visión competencial de la educación y hay que combinar el conocimiento con la competencia, no se puede poner el foco solo en una", ha profundizado el conselleiro de Educación, afeando que la normativa vigente "rebajaba los niveles de exigencia en los materiales educativos y por encima los cargaba en grandes ocasiones de ideología". "Esta rectificación viene derivada de los efectos de la Lomloe que ya son visibles", ha recriminado.

"RETRASO EDUCATIVO"

Ha lamentado que la rectificación afecta a los alumnos de España "genera retraso educativo comparativamente con otros países" y "tendrá un coste presente y un coste a futuro".

Así, ha insistido en que desde Galicia "siempre hubo una visión firme de intentar proteger el modelo educativo" para educar en "calidad, equidad e igualdad de oportunidades".

"Los hechos están ahí, Galicia en el informe PISA está en el puesto 12, España en el puesto 28, eso quiere decir que en Galicia trabajamos un sistema y un modelo educativo propio que da oportunidades a los alumnos", ha celebrado Rodríguez.

LA PALABRA DEL PSOE

Durante su intervención, ha criticado que esta rectificación también quiere decir que "la palabra del Partido Socialista vale poco porque es una rectificación constante".

"Lo vimos en el campo educativo con el asunto de los móviles, donde pasamos de no hace falta a ser campeones del no uso en las aulas; lo vemos con esta rectificación y lo vemos con muchísimos aspectos trascendentales para el futuro del país, sin ir más lejos con el asunto de la amnistía o con el pacto con determinadas fuerzas políticas", ha manifestado el titular de la cartera de Educación, añadiendo que la palabra del Partido Socialista, en este ámbito, "no vale nada, desgraciadamente".

Asimismo, ha afeado que la Lomloe fue "diseñada y aprobada sin tener en cuenta en ningún momento la opinión ni de las comunidades autónomas ni de la comunidad educativa", sino que "fue un peaje político del Partido Socialista" y ahora "es necesario hacer una enorme rectificación para evitar que los alumnos queden rezagados".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta línea, ha remarcado que no se puede tener un sistema educativo que "devalúe la cultura del esfuerzo", que tenga contenidos "llenos de ideología" y que "rebajen la exigencia" solo apostando por la parte competencial. "Nosotros intentamos mantener una sintonía entre conocimiento básico y competencias, que son el desarrollo de ese conocimiento, porque difícilmente podemos desarrollar un conocimiento si carecemos de él", ha dicho.

Así las cosas, ha valorado que la rectificación "comienza mal" desde una perspectiva formal porque las comunidades autónomas "no conocen nada". "Si se quiere hacer un plan para potenciar las competencias bases sin tener previamente hablado con las comunidades autónomas, esperamos que esta rectificación se dé también en las formas y podamos consensuar entre todas un nuevo modelo educativo, que realmente sitúe a España donde tiene que estar", ha expuesto Román Rodríguez.