Galicia administrará la dosis de refuerzo a los mayores que cumplan 6 meses de la pauta completa

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha confirmado que Galicia vacunará con la dosis de refuerzo a los mayores de 70 años, como se acordó en la comisión de salud pública este martes, a partir del 25 de octubre. Se hará conforme vayan cumpliendo los seis meses de la pauta completa.

En declaraciones a los medios este miércoles, Comesaña ha aclarado que el voto en contra en la comisión de salud pública este martes se debió a que Galicia pedía tiempo para estudiar el encaje de la campaña de la tercera dosis con la de la gripe, algo en lo que trabaja el Sergas "intensamente" ahora.

De este modo, ha indicado que la idea es recoger "lo mejor" de cada una de las dos campañas de vacunación y tratar de hacerlas coincidir en los mayores de 80 años, que serían los primeros en recibir la dosis de refuerzo.

La campaña de la gripe comienza en próximos días (sobre mediados de este mes de octubre, en torno al 15). En este sentido, Comesaña sí ha adelantado que el personal sanitario recibirá las dosis de ambas campañas de forma diferenciada, puesto que la de la gripe empezará ahora: "Va a ir separado coronavirus y gripe".

"NINGÚN IMPEDIMENTO"

Durante su intervención, Comesaña ha apuntado que "en principio no hay ningún impedimento" médico para hacer coincidir las dos vacunas (contra la covid y de la gripe) en el mismo día, pero ha señalado que el Sergas también están haciendo recopilación de todos los informes.

La tercera dosis será en principio con Pfizer --que es la que cuenta ya con la autorización--, pero están a la espera de los resultados de Moderna, por lo que el conselleiro ha confirmado que lo que está previsto es que la vacuna de refuerzo sea con ARnm.

En este escenario, Comesaña ha recordado que Galicia "apuesta, y ya lo demostró", por la vacunación de refuerzo. Así, ha recordado que ya han sido vacunados todos los residentes con la tercera dosis y se ha hecho "en poco más de una semana y media", junto con los inmunodeprimidos.

"Y no va a ser menos en este sentido", ha ratificado al respecto de la dosis de refuerzo. Así, ha aseverado que el planteamiento de Galicia es hacer coincidir la campaña de refuerzo con la de la gripe, pero el voto en contra, explicó, se ha debido a que el Sergas "quería tener el tiempo suficiente para acomodar la estrategia de la gripe, que empieza estos días, con la incorporación de la tercera dosis".

"NINGÚN PROBLEMA EN VACUNAR"

"En el momento de decidir sí o no, no cabía decir sí", ha argumentado el conselleiro de Sanidade, quien ha incidido en que la Xunta "va a revisar" la estrategia, pero no hay "ningún problema en vacunar", sino que se trata de "acomodar con la campaña de la gripe", algo a lo que "no se debe renunciar en la medida de lo posible" para "hacerlo coincidir".

"Llevamos semanas trabajando en esa posibilidad y lo haremos", ha remarcado Comesaña, quien ha insistido en la intención de hacerlo "coexistir". "Eso, precisamente, es lo que pedimos ayer (por este martes), cierto tiempo para analizar", ha apuntado, al respecto de lo que ha indicado que también otras comunidades expresaron esas dudas y "finalmente se abstuvieron".