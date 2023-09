Galiana manifiesta la voluntad del Gobierno de aumentar cuantía becas comedor y en mejorar los controles del servicio

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha manifestado la voluntad del Gobierno de La Rioja de estudiar incrementar la cuantía de las becas de comedor para el ejercicio 2024 "para que ese incremento hipotético de los precios de lo menús incida lo menos posible en las economías familiares". Además también se compromete a mejorar los controles para evitar incidentes.

Alberto Galiana ha respondido así durante una interpelación debatida este jueves en el Parlamento riojano. Tras los últimos acontecimientos ocurridos en varios centros escolares en los que han aparecido larvas en los menús, el Gobierno ha anunciado la rescisión del contrato con Serunión -empresa adjudicataria- pero, como ha reconocido, es algo "que es complejo y que necesita un tiempo".

Mientras esto ocurre y sale otra licitación, el Gobierno ha exigido que se dupliquen los controles para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO

Tras reunirse con FAPA, Galiana ha reconocido que "nos comprometimos a explorar, a través de un grupo de trabajo conjunto -con expertos, padres y madres- y trabajar ciertos aspectos. Como, por ejemplo, la necesidad de generar una nueva licitación lo antes posible.

"La rescisión del contrato no es automática, pero nos comprometemos a que sea en el menor tiempo posible para tener unas buenas mejores condiciones. Además, en el aspecto jurídico "lo que nos interesa no es penalizar a la empresa, que también, lo importante es generar un espacio de cara al futuro en el que no tengamos estos problemas".

Aún así, la Consejería de Educación y Empleo va a iniciar un procedimiento de imposición de penalidades a la actual adjudicataria del servicio por incumplimiento del contrato. Para ello, se están recogiendo los informes de los directores de los centros escolares afectados, los responsables del servicio del comedor de cada centro y de la dirección general educativa, para poder aplicar la mayor gravedad al incumplimiento.

Mientras la nueva empresa llega, prosigue Galiana, "mejoraremos los controles" y quiero "transmitir a la sociedad riojana un mensaje de tranquilidad: se va a mejorar la situación de los comedores y trabajaremos de forma conjunta para que esas condiciones mejoren".

En estos momentos "y tras los hechos desagradables, nos encontramos en una vía de solución y de mejora".

MENÚS SALUDABLES

Por su parte, IU Podemos, al registrar la Interpelación, ha podido explicar que "lo importante es tomar medidas, no demonizar a una empresa. Hay que dar importancia a la salud alimentaria y saludable, y que los comedores formen parte de la educación de los centros educativos".

"Hay que debatir qué modelo de comedores queremos y qué precios porque he conocido a muchas familias que no llevaban a sus hijos porque no podían pagarlo", ha defendido la diputada de IU, Henar Moreno.

