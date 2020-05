Gabilondo tacha de "inapropiado, improcedente y un grave error" el recurso de Madrid por no pasar de fase

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "inapropiado, improcedente y un grave error" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase 1 de la desescalada.

"No podemos proseguir en esta escalada de confrontación. Señora presidenta, no se trata de descalificar, de dirigirse al presidente de España (Pedro Sánchez) como si fuera el culpable de esta situación. Lo encuentro improcedente, se expresa de un modo inadecuado y ese no es el camino en modo alguno", ha sostenido Gabilondo en declaraciones remitidas a los medios.

El portavoz socialista ha defendido que toda la región está trabajando, los sanitarios, organismos y ciudadanos, en resolver esta situación "que no se ha resuelto en Madrid por razones técnicas". A su juicio, es "un grave error" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se centre en "la confrontación" en vez de "resolver los problemas".

"Está en su derecho pero que no nos sitúe a todos los ciudadanos en esta tesitura. Queremos que se resuelvan los problemas técnicos que tenemos para afrontar esta situación. Ese es el camino y no el que ustedes pretenden", ha lanzado.