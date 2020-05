Gabilondo (PSOE) no plantea una moción de censura contra Ayuso pero le exige explicaciones sobre el apartahotel

"Espero que pronto pasemos a la fase 1, pero no se trata de insistir sino de solventar los problemas", señala

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este domingo que ahora mismo no es la ocasión de plantearse políticas de moción de censura sino de trabajar "juntos" para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero sí ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que explique "las contradicciones" que giran en torno al apartahotel en el que se hospeda en la cadena Room Mate y el asunto de los contratos.

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, sobre este asunto Gabilondo cree que es necesario que la dirigente autonómica aporte explicaciones porque "hay un código ético de altos cargos" en la Comunidad y, a su juicio, hay numerosas "informaciones contradictorias".

"Parece que primero fue porque estaba infectada, luego que fue antes, ahora que son dos y no un apartamento, luego que se hizo gratis y parece que ahora tiene que pagar... No suelo juzgar hasta que escucho las personas explicarse", ha lanzado, al tiempo que ha vinculado este asunto con el de las contrataciones con la cadena hotelera por el que harán "un trabajo parlamentario" para que se aclare la situación.

El portavoz socialista ha cuestionado que se hayan modificado hasta "cuatro ocasiones" los contratos presentados en el Portal de Contratación cuando "es un portal que está regulado y no se puede quitar y poner nada de ahí". "Vamos a hacer una acción parlamentaria porque la ciudadanía debe saberlo y hay que aclarar si se ha procedido de modo inadecuado porque aquí hay contradicciones", ha lanzado.

En cuanto a si está abierto a una moción de censura contra la presidenta autonómica, Gabilondo ha sostenido que "no es la ocasión ni se debe entrar en políticas de moción de censura", ya verán más adelante lo que hay que hacer ahora es, ha recalcado, es "el momento de trabajar todos juntos".

"Yo he propuesto hacer una salida conjunta, no un pacto de gobierno porque o estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno de Madrid ni comparto la posición de Ayuso", ha resaltado Gabilondo.

CREE QUE AYUSO HACE UN "DEBATE POLÍTICO INFECUNDO"

Por otro lado, Gabilondo se ha mostrado de acuerdo con que el Gobierno central haya decidido que Madrid no pase a la fase 1 de desescalada y ha resaltado que se le reconoció a la Comunidad que "estaba haciendo las cosas bien y que había trabajado mucho últimamente".

"En vez de impulsarse en eso y hacer un esfuerzo entran en un debate político infecundo. Hay que solventar los problemas y actuar con prudencia y sensatez. Señora presidenta, es un error entrar en un debate político y de confrontación... hay que dar confianza y ánimo", ha apuntado.

Asimismo, en cuanto a las concentraciones que se están produciendo todos los días en Núñez de Balboa contra el Gobierno central ha invitado a reflexionar sobre qué es la libertad, porque no lo es entrar en "un negacionismo" y decir que "nadie puede restringir a nadie". "Están en cuestión las condiciones de salud. Hay una crisis económica social y laboral... por qué no nos centramos en eso. Espero que pronto pasemos a la fase 1, pero no se trata de insistir sino de solventar los problemas", ha zanjado.