Gabilondo (PSOE) niega un "ensañamiento" del Gobierno central con Madrid y no descarta una moción de censura

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha negado este domingo que el Gobierno central se ensañe con la Comunidad de Madrid respecto a la gestión de la crisis del coronavirus y no ha descartado una moción de censura contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha dicho que ahora "la preocupación fundamental es combatir la pandemia".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Gabilondo ha señalado que el "ensañamiento con Madrid son los datos". "Es persistente que no están yendo las cosas bien", ha incidido Gabilondo, que ha acusado a la dirigente regional de no haber "hecho nada serio este año". "Ha habido una estrategia de hacer de Ayuso un personaje, pero se nos olvida las políticas que no hace", ha defendido.

Preguntado por una moción de censura, el portavoz socialista de la Asamblea madrileña ha declarado que "sigue luchando" por un cambio en la región, pero ha destacado que hay que hablar "con nobleza y claridad". "Me interesa que se cambie el gobierno de Madrid y las políticas, pero de modo adecuado", ha afirmado Gabilondo, para después insistir en que "nunca" ha descartado una moción de censura.

Así, ha recordado que el discurso de Ciudadanos, y del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, no va en el sentido de "romper el gobierno". "Nunca he cerrado la puerta a una moción de censura. Está en la legislación vigente. En este momento la prioridad es atender la pandemia y sus consecuencias", ha zanjado.

Sobre las manifestaciones en las zonas de la Comunidad de Madrid donde se va a restringir la movilidad para doblegar la curva de contagios, Gabilondo ha señalado que en estos lugares existe una "desigualdad territorial y social" con unos "servicios públicos que no son los más adecuados". "Nuestro obligación es articular todo eso y darle una propuesta política", ha reclamado.