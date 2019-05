Gabilondo promete un gobierno paritario y una Comunidad "comprometida con el feminismo"

El candidato del PSOE a la Presidencia regional, Ángel Gabilondo, ha prometido un "gobierno paritario" y una Comunidad "comprometida con el feminismo radical y profundamente" durante su intervención en un multitudinario acto en Alcalá de Henares, donde ha estado arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido "un voto coherente" con el 28 de abril.

Ante un público de 1.500 personas formado por militantes, alcaldes y concejales del Corredor del Henares, Gabilondo ha subrayado que el PSOE es "la única fuerza de progreso que puede quedar primera, y es muy importante quedar primeros".

Además, ha dicho que "la alternativa al bipartidismo no es bibloquismo", para señalar que "los bloqueos producidos por los bloques no son el camino del PSOE", que "solo excluye al que está fuera de la Constitución y de las leyes" y a "quien no quiere contar con los demás para constituir un proyecto de progreso".

"Quedan 9 días, ha llegado la hora, va a ser el 2019, ya estamos aquí, estamos a un paso, estamos cerca, puede pasar, tenemos que hacer que pase", ha señalado Gabilondo al inicio de su intervención, al tiempo que ha instado a sentir "la ilusión, la emoción, la pasión" de saber que es posible que "después de 24 años de Gobiernos conservadores" en la Comunidad de Madrid "haya un gobierno de progreso, de transformación, de modernidad y de impulso a favor de las personas".

Por su parte, Sánchez ha pedido un "voto coherente" con el 28 de abril para "acabar la faena", y ha recordado que hace cuatro años Gabilondo se quedó a un escaño de quitarle la mayoría absoluta al PP.

En este punto, ha señalado que si Gabilondo hubiera sido el presidente durante los últimos cuatro años de un "gobierno de progreso", los madrileños se hubieran ahorrado, "deterioro de lo público" y "desindustrilización", así como "falta de compromiso con la transición ecológica", frente a la "precariedad en el empleo" y "con la igualdad de género", así como "el espectáculo de ver pasar a expresidentes de la Comunidad de Madrid de banquillo en banquillo y también en las cárceles de nuestra comunidad precisamente por los casos de corrupción".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))