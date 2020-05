Gabilondo ve "muy grave" la dimisión de la directora general de Salud, una persona "con ética profesional"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tildado de "muy grave" la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, una persona que ha calificado de "gran responsabilidad y ética profesional".

"Me parece que la salud de la población está por encima de cualquier interés y debemos guiarnos por criterios profesionales y técnicos. No sé su ha habido desacuerdo técnico profesional y lo que está claro es que no hay un documento a estos momentos. Creo que es una persona de gran responsabilidad y ética profesional", ha indicado Gabilondo en una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

En todo caso, el portavoz socialista ha indicado que el hecho de que haya presentado la carta de dimisión es algo "preocupante y sintomático y difícil de explicar que en estos momentos sea apartada de su cargo la directora de Salud Pública de Madrid". "Es muy grave", ha lamentado.

Se ha preguntado, asimismo, en qué posición queda el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, con la "reorganización" de la Consejería de Sanidad y el nombramiento del exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión de la pandemia.

"Aquí hace falta un informe, hay que explicar a la población la situación con estudios técnicos. No es una decisión política, sino una dimensión técnica y científica que tiene que garantizar que con un informe se pase a otra fase", ha agregado.

Sobre una posible moción de censura a la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto con Cs, Gabilondo ha asegurado que "no están" en eso, sino en buscar un acuerdo entre todos los grupos políticos, agentes sociales y municipios para abordar conjuntamente esta situación.