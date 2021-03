Gabilondo muestra su rechazo al 'escrache' a Iglesias e insiste en no plantear las elecciones en la confrontación

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado su rechazo al escrache que sufrió el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante un encuentro en Coslada por parte de un grupo neonazi.

"Lo denuncio y no veo en absoluto bien que se increpe a quienes están haciendo valer sus buenas razones. No hemos de hacer eso y no podemos permitir que estas elecciones se planteen en términos de una confrontación entre quienes pensamos diferente", ha trasladado Gabilondo durante su visita al municipio de Getafe.

Asimismo, se ha vuelto a posicionar en contra de que los comicios se estén planteando en términos de confrontación, como a su parecer hace Iglesias y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Para Gabilondo, la prioridad es "centrarse en los problemas de los ciudadanos, en la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social".