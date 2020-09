Gabilondo se muestra "preocupado" por la "dimensión social" de las restricciones y pide refuerzo sanitario

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado este sábado una "gran preocupación" por la "gestión" y por la "dimensión social" de las medidas restrictivas que anunció ayer la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia y ha reclamado al Gobierno regional que se tomen también "medidas sanitarias".

En declaraciones a los medios a las puertas de la Asamblea de Madrid, Gabilondo ha asegurado que "no valdrán para nada las medidas restrictivas si no van acompañadas también de medidas sanitarias", de medidas que tengan también dimensión social, porque "si no se aumenta el número de rastreadores, si no se refuerza la atención primaria, si los servicios de urgencia no están abiertos en plenitud, si no se contrata a más personas para la atención a la sanidad en Madrid", finalmente no resolverán "mucho" las cosas.

Asimismo, el portavoz socialista ha apuntado que las medidas "se aplican de modo que afectan, especialmente, a zonas necesitadas, que no siempre tienen las solucione que se proponen".

En este sentido, ha señalado la dificultad de hacer confinamientos "en domicilios en los que hay pocas habitaciones, o en los que conviven tres personas en una misma habitación, o en lugares donde faltan recursos o no hay buena remuneración", donde "lo que hace falta es resolver el problema habitacional para los que están confinados". Por ello, cre que "la dimensión social y hospitalaria debe ir acompañando a las restricciones".

En este punto, el líder de la oposición ha lamentado también que el Gobierno regional no haya compartido las medidas anunciadas con los ayuntamientos, con los grupos parlamentarios y con el propio gobierno central.

Sí ha mostrado su agrado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a reunirse el próximo lunes con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para mostrar una vez "la voluntad, la decisión de colaboración" del Gobierno central y su "determinación para reforzarla".

En este sentido, el portavoz socialista, ha considerado "muy importante que la presidenta de la Comunidad de Madrid cambie ese discurso y entre en las vías de la colaboración, no en la confrontación con el Gobierno de España". "Que no se confunda, no es ahí donde está el problema, ahí está la colaboración para resolverlo", ha lanzado.