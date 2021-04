Gabilondo llama a la movilización para vencer "al odio, al miedo y a las amenazas": "Mañana puedes ser tú"

"Ayuso y Almeida, dos cositas: no cabe la equidistancia, es una cuestión de democracia", lanza

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado este sábado a la movilización de la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 4 de mayo para vencer "al odio, al miedo y a las amenazas" y evitar así que llegue a gobernar "la ultraderecha".

Así lo ha indicado Gabilondo en un acto de campaña celebrado este sábado en la Plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, con nuevas pancartas en las que se puede leer 'No es solo Madrid, es la democracia'.

Ha estado acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Reyes Maroto; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Debido a las cartas de amenaza que recibieron Marlaska y Gámez el partido ha reforzado las entradas al acto con un fuerte dispositivo policial. Además, el candidato socialista también ha estado arropado por el presentador Jorge Javier Vázquez, que en más de una ocasión le ha mostrado su apoyo.

Gabilondo ha comenzado haciendo referencia a lo ocurrido ayer en el debate de la 'Cadena Ser' donde ha vuelto a defender que se levantó del mismo junto con el resto de partidos de izquierda porque Vox estaba haciendo un discurso "antidemocrático".

"En tan solo tres días han atacado a los menores y han dado cobertura a las amenazas de muerte de nuestros compañeros. Hoy han sido ellos, mañana puedes ser tú, yo o cualquiera de nosotros. He vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo. Todos somos María, Pablo y Fernando", ha reivindicado.

Así, ha hecho un llamamiento a todos los socialistas y demócratas a los que le ha pedido que se movilicen el 4 de mayo, porque se ha acabado "una campaña" como la que han estado conociendo hasta ahora y ha defendido que el PSOE está "muy fuerte" para hacer que gane "la democracia".

En este punto, ha querido decir "dos cositas" a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "cuando se condena la violencia sin matizar y en genérico" es que "hay un problema serio de democracia hoy aquí, en Madrid".

"No cabe la equidistancia. No queremos bromas con este asunto. Estamos ya en pie y si nos movilizamos la democracia va a vencer al miedo, la mentira y al odio. Queremos una sociedad distinta", ha remachado.

"NECESITAMOS PALABRAS, NO BALAS"

La directora general de la Guardia Civil ha elogiado a Gabilondo por su "extraordinario programa" de gobierno y ha instado a los madrileños a "no desaprovechar la oportunidad para cambiar Madrid".

"Queremos una España donde los derechos se respetan. Tenemos que ser fuertes para que no nos roben la palabra libertad. La libertad es no tener miedo ni estar amedrentado por amenazas. Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio. Necesitamos palabras, no balas", ha lanzado.

A continuación, Marlaska ha vaticinado que el PSOE ganará en las elecciones para acabar con "la corrupción de 26 años" tras la legislatura de Ayuso "fracasada" en la que tan solo "ha aprobado dos leyes y no ha conseguido ni aprobar unos presupuestos".

"Es 26 años del odio y de señalamiento al diferente. Por la orientación de género, religión o ideología. Ahora tenemos ese discurso ruin y cobarde del señalamiento y cuando hay señalamiento no vale la equidistancia. Hay que hacer condenas en concreto, de unos hechos en concreto", ha pedido.

Por su parte, Maroto se ha comprometido a que si Gabilondo llega a gobernar y ella es la vicepresidenta económica aprobará unos presupuestos "feministas" y "diversos" porque no quiere "racismos" en la Comunidad.

"Hay que echar a Ayuso de la Puerta del Sol. Vamos a defender la democracia compañeros. Somos una Comunidad tolerante, donde cabemos todos. Madrid necesita un cambio ya, donde quepamos todos", ha lanzado.

Por último, Lastra ha reivindicado que la 'Plaza Roja' de Vallecas hoy "es más roja que nunca" y ha lanzado a los fascistas que "sus amenazas" las van a ganar en las urnas por la democracia, por una justicia social y por la clase trabajadora".

Para la vicesecretaria general del PSOE hay dos candidatas a las elecciones que representan la extrema derecha, porque PP y Vox "son lo mismo". "Frente a las amenazas: la democracia. Estamos aquí para defender a nuestros barrios, a nuestra gente, nuestros centros de salud y a nuestros sanitarios. Ser demócrata es defender el estado de bienestar", ha sostenido.