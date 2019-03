Gabilondo llama al cambio político porque Madrid está "anclada en un modelo acabado" de desigualdades "insoportables"

Asegura que el PSOE no se tiene que "resignar ni rendir" para transformar la sociedad y apela a la política sosegada frente a la "zascandil de otros"

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remarcado que la región, "anclada en un modelo acabado" que representa el PP, necesita un cambio de políticas ante las desigualdades socieconómica que resulta "insoportable" para los ciudadanos

También ha reivindicado un proyecto de "convicciones", "sosegado", de "Justicia social" y de hablar del "cambio de gobierno" que quieren los socialistas para mejorar la vida de los ciudadanos, sin entrar en "campañas ajenas" y en la "política zascandil" que ostentan otros.

Así lo ha indicado en un acto celebrado en el Teatro Goya junto al candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, al presidente del Gobierno y el líder del partido, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

Gabilondo ha señalado que este evento sirve de "preámbulo" de una campaña electoral que será "firme y sosegada", que se nutrirá de convicciones que representan el "modo de pensar y de vivir" de muchas personas. "Si no hacemos valer nuestras convicciones, estamos perdidos y si no las tenemos, estamos acabados. Pero tenemos convicciones y las compartimos", ha subrayado el también portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el PSOE no puede "claudicar" y que tiene que "modificar el actual estado de las cosas". "No nos podemos rendir, lo que queremos es reformar y transformar", ha apostillado.

Para Gabilondo, la Comunidad de Madrid tiene unas condiciones "extraordinarias" pero "no hay derecho a que se consientan situaciones insoportables, de abuso de poder o de corrupción". Aparte, ha añadido que un 20,6 por ciento de los madrileños, uno de cada cinco, está en riesgo de pobreza y exclusión. De esa cifra, el 45 por ciento presenta pobreza extrema y unos 470.000 asalariados de la región no llegan a los 9.000 euros al año, cuando la Comunidad de Madrid tiene precisamente el PIB per cápita más alto.

"Esa diferencia entre sueltos altos y sueldos bajos, a cualquiera que tenga alma y corazón, le parecerá insoportable (*) Vivimos en una comunidad rica y cara y con el empleo en muchos casos precario", ha enfatizado sobre la situación socioeconómica de Madrid.