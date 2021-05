Gabilondo lamenta no haber sido capaz de convencer con "propuestas sosegadas"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este martes que "no ha logrado" abrir los "espacios para un debate sosegado", algo que "lamenta", y ha añadido que "es un orgullo representar al PSOE".

Así lo ha dicho a los periodistas en el hotel Princesa Plaza desde donde ha seguido la noche electoral, junto a miembros de su candidatura y la Ejecutiva regional del PSOE, tras conocerse los resultados del escrutinio que dan el peor resultado al PSOE de su historia en la región madrileña.

"Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así", ha asegurado.