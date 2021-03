Gabilondo da la espalda a Sánchez al no apoyar la armonización fiscal y otras noticias que debes conocer

1. Gabilondo da la espalda a Sánchez al no apoyar la armonización fiscal del Gobierno

Las turbulencias con las que se está desarrollando este curso político pueden conseguir que una de las medidas estrella en materia económica del Gobierno de coalición tenga que esperar hasta septiembre. Las elecciones adelantadas para la Comunidad de Madrid han conseguido catapultar muchos de los planes que tenían PSOE y Unidas Podemos suscrito, entre ellas la armonización fiscal anunciada el pasado mes de noviembre con la que ambos socios pretendían recaudar los tributos de todas las comunidades autónomas, principalmente en sucesiones y patrimonio. Con esta medida, recogida en el acuerdo de presupuestos aprobado por el Congreso, pretendían poner frenar al 'dumping fiscal' que se achacó a Madrid por parte de grupos independentistas.

2. La unión de PP y Cs derrota la moción de censura del PSOE en Castilla y León

La moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Castilla y León presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP), con Francisco Igea (Cs) como vicepresidente, ha fracasado este lunes en el Parlamento autonómico al no conseguir el socialista Luis Tudanca más que 37 de los 41 votos que necesitaba y mantenerse los 11 parlamentarios de Cs en el anunciado 'no'. En la votación, realizada por llamamiento de cada uno de los procuradores, han dado su apoyo al candidato socialista los 35 parlamentarios del PSOE y los dos de Podemos, y han votado en contra los 25 del PP, los 11 de Cs y la única representante de Vox, mientras que han optado por la abstención los procuradores de UPL (1), de Por Ávila (1) y la no adscrita, ex de Cs, María Montero.

3. Edmundo Bal gana las primarias de Ciudadanos y será el candidato en las elecciones en Madrid

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ganado las primarias de la formación y será el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo al haber logrado el 89,43 por ciento de los apoyos. El ex abogado del Estado se ha impuesto así sin sorpresas a los otros diez afiliados que han presentado candidatura para postularse en unas primarias en las que han ejercido su voto únicamente 1.315 personas. El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, anunció el pasado jueves que daba un paso atrás y que había pedido a Bal que se presentara a las primarias del partido.

4. Martínez-Almeida cerrará la lista electoral de Ayuso para las elecciones de mayo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cerrará la lista electoral de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo. "Hoy es un día en el que he pedido al alcalde que cierre mi lista electoral y sería un honor que lo hiciera", ha anunciado la propia dirigente madrileña, en declaraciones a los periodistas, junto al regidor, antes de una visita por el distrito de Salamanca.

5. Sanidad y comunidades autónomas acuerdan ampliar la vacunación de AstraZeneca hasta los 65 años

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han acordado este lunes, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Reino Unido) se va a administrar también a las personas de entre 55 y 65 años, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión. Esta decisión llega tras el dictamen de esta mañana de la Comisión de Salud Pública, que ha avalado su uso en estos grupos, ampliando así en diez años la edad establecida hasta ahora. En la reunión, según han precisado estas fuentes, Cataluña y Madrid han propuesto vacunar con AstraZeneca sin límite de edad, una reclamación que no ha obtenido consenso dentro del CISNS a la espera de más evidencia científica.