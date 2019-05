Gabilondo dice que pedirá un esfuerzo en el impuesto de sucesiones a partir de ciertas cantidades que no concreta

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que con sus políticas en materia de fiscalidad el 98 por ciento de los madrileños "no pagarán un solo euro más de impuestos". Sin embargo ha explicado sobre el impuesto de sucesiones y donaciones a partir de "ciertas cantidades" se "debe hacer un esfuerzo", aunque no lo ha concretado.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Gabilondo ha especificado que ahora las personas que tienen más posibilidades "tendrán que hacer un esfuerzo mayor", pero de ahí no se deduce que quiera "freír a impuestos" como algunos de sus adversarios candidatos a la Presidencia han comentado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "solidaridad de los que tienen más oportunidades y recursos" porque entiende que han de hacer "un esfuerzo mayor". En este punto, ha asegurado que las personas que conoce con más recursos dicen que están "dispuestos a hacerlo siempre y cuando no se vaya a los bolsillos de algunos".

"Están dispuestos a hacerlo siempre que se garantice que no hay fraude, que no hay evasión, que no hay malversación y que se van a mejorar los servicios públicos", ha dicho, para reiterar en su idea de que el 98 por ciento de los ciudadanos ya ha hecho un "esfuerzo muy grande y no necesitan hacer un esfuerzo mayor".

SUBIDA IRPF

Esa subida de IRPF para las rentas más altas, ha indicado que lo estudiará a partir de una cierta cantidad. "Nosotros no hemos venido aquí a recaudar pero el impuesto más duro que tiene Madrid es la deuda y tenemos una responsabilidad que es hacer un proyecto solvente, consistente y viable y lo que quiero es que los presupuestos sean justos desde el punto de vista financiero", ha matizado.

Sobre que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, prometiera bajar el IRPF en medida que el Pedro Sánchez los subiera, Gabilondo ha indicado que él no concibe así la política y que lo "respeta", pero definitivamente considera que ese no es "su camino".

En cuanto a modificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el candidato socialista cree que a partir de "ciertas cantidades" se debe "hacer un esfuerzo", aunque no ha entrado en medidas concretas porque considera que es mejor hablar de las "ideas" de lo que se va a trabajar, defendiendo un modelo, y luego las medidas.

"Las medidas sin modelo no sabemos qué hacer con ellas. Es mejor decir qué hacer con Madrid y luego ya haremos medidas todos juntos, porque hay un lugar que se llama gobierno y es el lugar donde se conforman las medidas", ha lanzado.