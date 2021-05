Gabilondo dedica el día de reflexión a leer y ver a su nieto Mauro, de solo tres meses

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dedicado este lunes, jornada de reflexión, a leer libros pendientes y a ver a sus hijos y a su nieto Mauro, de tan sólo tres meses.

En un encuentro con los medios, ha señalado que las elecciones de mañana son "muy importantes" y a preguntas de los periodistas ha respondido que ha comenzado el día leyendo alguno de sus libros acumulados, entre ellos 'El hilo de oro', de David Hernández de la Fuente, que compara los discursos políticos clásicos y los actuales, y sus influencias. Y ha puesto como ejemplo que el expresidente estadounidense Donalt Trump había utilizado algunas referencias de Pericles en sus discursos.

Asimismo, también ha dedicado la mañana a conocer las instalaciones del hotel en el que mañana harán el seguimiento electoral y comprobar "cómo se han concebido los espacios". "Me gustan que se hagan las cosas con sencillez y accesibilidad. Y las personas que trabajan a mi alrededor tienen ese concepto de las cosas", ha dicho.

Por último, el aspirante socialista también destinará un tiempo hoy a la familia "y que se acuerden que les quiero mucho". "Tengo dos hijos de treitaytantos, Tienen dos, pero eso no quiere decir que no tenga la ternura de siempre con ellos. Además, voy a ver a mi nieto Mauro, que cumple tres meses y hace veititantos días que no le veo y no quiere quedarme con la idea de que es una foto de Whatsapp", ha revelado.

Gabilondo quiere hacer este día festivo "la vida sencilla que siempre le ha gustado. Sin embargo, ha apostillado, no para de sonarle el teléfono, con personas dándole consejo y ánimo. "Supongo que eso le pasa a todos los candidatos. Como es jornada de reflexión, les digo reflexionar, pero no les digo lo que tienen que votar, porque no es día de ello", ha comentado.

Y preguntado por los medios que si va a tener algo de tiempo tras lo que ha indicado para descansar, el candidato del PSOE ha respondido que "no se acuerdo cómo era eso de descansar ni sabe cómo se hace". "Creo que muchas veces se hace tumbado y a ser posible consiste en no pensar demasiado en lo que te acucia. Yo no tengo ninguna queja del trabajo. Me preguntan si estaré cansado, pero mucha gente esta más cansado de trabajar y otros de no encontrar trabajo. Así que no voy a hacer ostentación de estar cansado", ha zanjado.