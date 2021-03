Gabilondo critica que "el protagonismo" es el único objetivo político de Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este domingo que "el protagonismo" sea el único objetivo político de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y que ponga "el poder" al servicio de intereses particulares y no al servicio de lo común.

"No se han hecho reformas, no se han hecho transformaciones, no se han hecho regeneraciones pero lo que sí ha habido es mucha distracción en la figura de la presidenta", ha remarcado a continuación en un encuentro telemático organizado por las Juventudes Socialistas de Madrid.

Frente a esto, ha reivindicado el "respeto a la tolerancia, al diferente", al que no piensa de la misma manera. "Respetar a los que no están afiliados, a los que son de otros partidos, a los que viven una vida quizás de pura supervivencia. Respetemos, busquémosles, tratemos de incorporarlos al proyecto de su propia libertad. Me parece que ese Madrid está todavía como un Madrid inexplorado", ha declarado.

Para Gabilondo, "en una comunidad con tanta desigualdad" hay impulsar políticas públicas, sociales, de igualdad. Así, se ha referido a unas declaraciones de la presidenta, en un programa en 'Telecinco', en las que afirmó que los hombres sufren "incluso más agresiones" que los mujeres.

"Últimamente ha habido unas declaraciones que van en la dirección de que todo es violencia, de que hay muchas violencia. Sí, muy bien, de acuerdo, estamos en contra de todas la violencia, de muchas violencias, pero estamos específicamente identificando la violencia de género, machista, contra la mujer. Esto ha de quedar explícitamente claro", ha recalcado.

En este punto se ha preguntado si la presidenta está incluyendo en los Presupuestos una partida específica para luchar contra la violencia de género y si lo va a hacer con Vox. Y es que Gabilondo ha apuntado que se temen que cualquier acuerdo que vaya en la dirección de alinear a Vox con el PP, no hará de esto "una prioridad".

Por otro lado, ha criticado que se convoquen elecciones en medio de una pandemia. "Pero sí se convocan que se sepa que nosotros vamos a ir con toda la determinación a defender la voluntad de los ciudadanos", ha manifestado.

FRANCO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

Por su parte, en su intervención, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que "por una vía u otra" (elecciones o moción) se conseguirá que Gabilondo sea el presidente de la Comunidad de Madrid, como ya le "correspondía" al ganar las elecciones de 2019 tras más de treinta años.

"Los socialistas no le tenemos miedo a las elecciones, nunca le hemos tenido miedo a las elecciones. Los que seguramente le tienen miedo son los que cuando no le gusta el resultado son los herederos de los que incluso rompían las urnas", ha declarado.

Según Franco, estos herederos si no hay una "gran" movilización "pueden llegar a gobernar en la Comunidad de Madrid". Para el socialista, deben salir "con la cabeza muy alta" porque hay un "Gobierno en España que sabe gobernar para todas y para todos" frente al "caos y la dejadez más absoluta" del actual Ejecutivo regional.

