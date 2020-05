Gabilondo cree que podrán entrar en fase 1 cuando haya medios y no por poner "cara de penitente dolor"

Dice que el "victimismo" no es el camino y tacha de "cansina" la confrontación entre partidos

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que la Comunidad de Madrid podrá entrar en la fase 1 la semana que viene si hay más medios en Atención Primaria y Salud Pública, porque no se trata de "consultar a los astros o poner cara de penitente dolor", sino depende de lo que trabajen en la administración.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si cree que la semana que viene la región pueda entrar en la fase 1 de la desescalada, como solicitará el Gobierno regional, Gabilondo ha indicado que eso es algo que depende de las medidas que se adopten porque "no es un problema de insistir y resistir" sino que tiene que dotarse la Sanidad Pública, la Atención Primaria, camas de UCIs, personal, vigilancia epidemiológica y rastreo de contagios.

"Esto es lo que tenemos que mejorar. Si el Gobierno tiene determinación podremos avanzar, pero depende de lo que hagamos, esto no es un asunto de bueno a ver consultemos a los astros o pongamos cara de penitente dolor. Es cómo trabajemos, qué digamos y qué hagamos. No sólo está en la cara que ponemos, si no en las cosas que decimos y se hacen. Creo que tenemos que hacerlo mejor, tiene que hacerlo mejor el Gobierno de la Comunidad y tiene que hacerlo mejor la presidenta", ha lanzado.

A su juicio, la resolución de los problemas sanitarios son la "base" para garantizar la recuperación económica-laboral". Para ello, también ha insistido en un "gran acuerdo" que incluya a todos los partidos, agentes sociales y municipios y evitar "el proceso de confrontación" entre unos y otros porque las acusaciones son "cansinas".

Sobre si cree que la dirigente autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado el "victimismo" al no haber podido pasar Madrid a la fase 1, el portavoz socialista ha indicado que "no sabe" si Ayuso lo ha sido, pero ha aseverado que ese "no es el camino", sino "el trabajo por un acuerdo".

"Hay que dejar de lado los partidismos. Como grupo trabajaremos por el acuerdo y si no es el camino que promueve la presidenta buscaremos el camino con municipios, federaciones de vecinos... pero no podemos vivir en este desacuerdo", ha reiterado.

Por último, acerca de la situación de las residencias el portavoz socialista cree que tienen que esta medicalizadas con soporte sanitario y cambiar el concepto, más contratos y mejor remuneración para estos trabajadores. "Tenemos que revisar el sistema claramente", ha zanjado.