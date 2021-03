Gabilondo no concibe las elecciones como Iglesias, en modo "confrontación": "No queremos extremos"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que no concibe las elecciones como el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en modo "confrontación", además de que no quieren formar un proyecto de gobierno "con extremos".

En una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, Gabilondo cree que las encuestas reflejan que hay "empate" entre "conservadores y progresistas". "Busco alianzas en votantes de Cs y Más Madrid para hacer una candidatura que sea progresista y sin extremismos", ha lanzado.

Así, ha matizado que no trata con ello de descalificar a Iglesias pero que "no concibe" las elecciones como él las plantea como una confrontación de "si fascismo o comunismo". Por ello, cree que deben aglutinar fuerzas para construir un proyecto que "resuelva los problemas de los ciudadanos". "Me parece equivocado su planteamiento y no queremos una opción vinculada a esos extremos, menos al que representa el PP entregado a Vox", ha lanzado el candidato socialista.

En este punto, el líder socialista ha reconocido que en estos comicios Cs tiene un "papel importante" si se aleja del que ha desempeñado en la Comunidad de Madrid "vinculándose al PP". Para Gabilondo, la formación 'naranja' cometió un "error" para Madrid y "para toda España".