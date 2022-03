El futuro de la guerra en Ucrania tras la reunión en Estambul y otras noticias que debes conocer

1. El futuro de la guerra en Ucrania: ¿qué quieren Kiev y Moscú tras las últimas negociaciones en Estambul?

Ambas partes se han mostrado partidarias de acercar posturas, pero todavía queda un trecho importante para alcanzar un alto el fuego. En este sentido, Rusia sigue subrayando las mismas exigencias que pronunció Putin el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión. La más relevante es que Kiev acepte su estatus de neutralidad. Es decir, que rechace incorporarse a la OTAN. Esta idea tendría que ser ratificada en su Constitución, que ahora recoge la idea de incorporarse a la Alianza Atlántica.

2. El Pentágono considera que la reducción de operaciones anunciada por Moscú es un "reposicionamiento" de tropas

Estados Unidos ha valorado este martes la decisión por parte de Moscú de reducir sus operaciones militares en Kiev y Chernígov como un "reposicionamiento" de tropas, no como una retirada real, y ha advertido de que, pese a que ha habido movimiento de "pequeños números" de unidades, no ha desaparecido el peligro sobre la capital de Ucrania. "Creemos que esto es un reposicionamiento, no una retirada real, y deberíamos estar preparados para una ofensiva mayor en otras áreas de Ucrania. Esto no significa que la amenaza hacia Kiev haya terminado", ha aclarado el portavoz del Pentágono, John Kirby, en rueda de prensa.

3. El sector de la pesca tilda de "limitadas" las ayudas del Gobierno y valora convocar manifestaciones

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores considera que las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, como el alza del gasóleo, “son insuficientes” pero sus barcos seguirán faenando por ahora y barajan una manifestación el 22 o el 23 de abril. “La flota ha dicho que son insuficientes las ayudas”, ha declarado a Efeagro el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero, tras una reunión interna para analizar las medidas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

4. Garamendi, en TRECE: “No podemos permitir la intervención del Gobierno, estamos en un estado de derecho”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para analizar las palabras de la vicepresidente Yolanda Díaz acerca de la restricción de despidos en las empresas o el paquete de medidas del Gobierno para paliar la delicada situación económica que atraviesa el país, entre otros asuntos.

5. España se divierte y golea a Islandia con dobletes de Morata y Sarabia

España, después de varios marcadores cortos, se dio un festín en el Estadio de Riazor (5-0) a costa de Islandia, que resistió poco más de media hora el empuje de la apisonadora roja. Un doblete de Álvaro Morata acabó con la resistencia de los nórdicos en la primera parte para disfrutar en la segunda con otro tanto de Yeremi Pino y dos más de Pablo Sarabia.