Fúnez (PP) garantiza que su partido "va a seguir aportando estabilidad a los ciudadanos" donde gobiernan

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha señalado este viernes en Huelva que su formación "va a seguir aportando estabilidad a los ciudadanos allí donde gobernamos", toda vez que se ha mostrado "orgullosa" por la "mesura" con la que los presidentes autonómicos han gestionado una "situación tan inesperada".

Así se ha manifestado la popular, a pregunta de los periodistas, en una rueda de prensa tras presidir en Huelva del Comité Ejecutivo Provincial, sobre la decisión de la dirección nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en cinco autonomías que han aceptado el reparto de menores migrantes no acompañados abordado esta semana en una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Así, ha subrayado que el PP es "garantía de buen gobierno y de estabilidad allí donde gobernamos" y que "sin estabilidad no hay desarrollo, no hay oportunidades, no hay inversiones y la estabilidad al final aporta seguridad a todos los españoles". "Y esa va a ser nuestra línea de trabajo, la que hemos tenido y la que tenemos. La coherencia está del Partido Popular en aportar estabilidad", ha enfatizado.

Además, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular se ha mostrado "orgullosa" de los presidentes autonómicos de su partido, ya que "ante una situación tan inesperada o tan compleja como esta, cuando estaban desarrollando una buena labor de gobierno, están actuando con muchísima mesura y pensando siempre en el interés general de los ciudadanos por encima de cuestiones partidarias".

"Creo que al final esos son temas que no solo hay que valorarlos a nivel político, sino que fundamentalmente lo valoran los ciudadanos. Y eso es algo que como compañera de ellos me hace sentir tremendamente orgullosa de la valentía, de la madurez y de la mesura con la que están llevando esta situación sobrevenida", ha concluido.