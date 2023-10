Fundación Vivanco y su museo reciben el reconocimiento internacional 'Best Of Special Achievement Award'

Fundación Vivanco y su museo de la cultura del vino han sido reconocidos con el galardón 'Best Of Special Achievement Award' otorgado en los Global Best Of Wine Tourism por La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC) durante una gala celebrada ayer, jueves 26 de octubre, en Lausanne, Suiza.

Este galardón especial de los Best Of Wine Tourism se entrega puntualmente cuando el comité de 'Great Wine Capitals' descubre proyectos excepcionales que se encuentran fuera de las categorías establecidas. Con él se reconoce a exclusivos centros enoturísticos por sus características diferenciales y sus importantes contribuciones a su región y al enoturismo mundial.

El premio 'Best Of Special Achievement Award', de carácter vitalicio, pone en valor la amplia diversidad de servicios ofrecidos por la bodega Vivanco, así como su aportación cultural y patrimonial dentro del sector vitivinícola tanto a nivel regional como mundial.

Vivanco consolida así su posicionamiento como un referente del sector enoturístico internacional, ya que este reconocimiento, que recibe en exclusiva, ha sido entregado anteriormente tan solo en dos ocasiones: en 2019 a La Cité du Vin, Burdeos y a The WoW, World of Wine, Oporto, en 2021. En el caso de Fundación Vivanco, se trata de la única institución enteramente privada que ha recibido este galardón.

Santiago Vivanco, copropietario y presidente de la Fundación y Vivanco Enoturismo y Experiencias, ha sido el encargado de recoger este distintivo, declarando: "nos sentimos enormemente orgullosos y felices por recibir este galardón que pone de manifiesto todo el trabajo realizado por la familia Vivanco desde hace más de 20 años a favor de divulgar la cultura vitivinícola de nuestra región y de nuestro país".

"Se trata de un reconocimiento exclusivo que nos sitúa en el mapa de los destinos enoturísticos más destacados a nivel mundial, junto a La Cité du Vin de Burdeos y a The WoW de Oporto. Este distintivo es muy importante para nosotros porque no solo nos da un impulso para seguir nuestra labor de investigación y divulgación, sino porque aporta a nuestra cultura vitivinícola y enoturística el lugar que creemos que merece a nivel Mundial".